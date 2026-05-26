Son Mühür/Selda Meşe- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle yapılan İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.Türkiye’nin dört bir yanından ve Yunanistan’dan gelen 70 koro ile 2 bin 560 koristin sahne aldığı coşkulu festivalde, en dikkat çeken ödüllerden “Jüri Özel Ödülü”nü sahnede uyumlarıyla göz kamaştıran Marsias Kadınlar Korosu, TPKD Swara Gençlik Korosu ve piyano eşliğinde Yiğit Yüksel aldı.



Yunanistan'dan Hakkari'ye kadar çok sayıda okul ve koronun katıldığı İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde bütün katılımcılara farklı müzikal kategorilerde ödül sertifikası verildi.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan AASSM Müdürü Emel Akçay, ülke gündeminin yoğun temposuna rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sanata verdiği desteğin hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Geleneksel hale gelen festivalin beşincisini düzenledikleirni belirten Akçay,festivalin gelenekselleşmesinde emeği geçen TPKD İzmir Şubesi gönüllülerine ve AASSM çalışanlarına teşekkür ederek, “Çoksesli, demokratik uyumlu, dengeli ve kapsayıcı özellikleriyle Koro çalışmalarının önemini vurgulayan Akçay, gelecek yıl yine İzmir’de buluşmak üzere ” ifadelerini kullandı.

Bu yıl İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali sadece şehirlerarası değil, sınırların ötesinde ulıslararası bir seviyede ses getirdi. Yunanistan’ın da katılımıyla festivalde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 70 ekip ve 2 bin 560 koro sanatçısı dört gün boyunca sahne aldı. Sergilenen performansları değerlendiren jüri üyeleri, derece belirlemekte zor anlar yaşadı.

Festival kapsamında “Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlamada Başarı”, “Diksiyon, Artikülasyon ve Anlaşılırlıkta Başarı”, “Ritmik Beraberlik ve Ritmik Uyumda Başarı” başta olmak üzere birçok farklı kategoride başarı ödülleri verildi. Festivalin her yıl merakla beklenen “Jüri Özel Ödülü”nü geçen yıl Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu kazanırken, bu yıl ödülün sahibi Marsias Kadınlar Korosu, TPKD Swara Gençlik Korosu ve piyano eşliğinde Yiğit Yüksel oldu.

Bir diğer dikkat çeken ödül olan “Ahmed Adnan Saygun Eserlerini Seslendirme Başarı Ödülü” ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu’na verildi. Koronun şefliğini Özlem Varışlı Atçeken üstlendi. “Piyanoya Eşlikte Başarı Ödülü”nün sahibi ise Ayşegül Akay Uzun yönetimindeki İstanbul Özel Açı Ortaokul Korosu oldu. Festival kapsamında 15 farklı dalda ödüller dağıtıldı. Bazı korolar ise birden fazla kategoride başarı elde etti.

Festivalin değerlendirme kurulu öyle sıradan bir jüri değildi; adeta “koro dünyasının Şampiyonlar Ligi kadrosu” gibiydi. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali kapsamında sahneye çıkan ekipleri değerlendirmek için Türkiye’nin önemli şefleri, bestecileri ve akademisyenleri aynı masada buluştu.

Değerlendirme kurulunda yer isimler şöyle sıralandı:



Öğr. Gör. Dr. Atilla Çağdaş Değer (Koro Şefi, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Öğretim Üyesi)

Öğr. Gör. Çiğdem Aytepe (Koro Şefi, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği)

İbrahim Yazıcı (Koro ve Orkestra Şefi / Besteci, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü)

İlhan Akyunak (Koro Şefi)

Müge Sever (Koro Eğitmeni, TPKD İzmir Şubesi Başkanı)

Doç. Oğuzhan Balcı (Besteci / Orkestra Şefi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bestecilik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çanakçı Çavdur (Koro Şefi, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi - Devlet Çoksesli Korosu)

Prof. Dr. Seval Köse (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi)

Tolga Taviş (Orkestra Şefi / Besteci, İzmir Devlet Opera ve Balesi) ve Dr. Volkan Akkoç (Koro Şefi / Besteci)