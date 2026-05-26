İzmir, Kurban Bayramı’na buruk bir başlangıç yaptı. Arefe günü sebebiyle Işıkkent Polis Şehitliği’nde gerçekleşen anma töreninde, vatan uğruna can veren kahraman polislerimiz bir kez daha dualarla yad edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlik, mesai arkadaşlarının ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı sonrasında Emniyet Müdürlüğü personeli, şehit kabirlerini bir bir ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

“Bir bayram daha buruk geçiyor”

Ziyaretçiler arasında duygusal anların yaşandığı yerlerden biri, 14 yıl önce şehit olan polis memuru Cihat Akkaya’nın kabriydi. Oğlunun mezarı başında dua eden anne Sıdıka Akkaya, zaman geçse de acının yerinde saydığını dile getirdi.

Her bayramda olduğu gibi bu arefe gününde de oğlunun başucuna geldiğini belirten anne Akkaya, “Bir bayram daha buruk geçiyor, acımız ilk günkü gibi taze” diyerek duygularını paylaştı.

"Evlat acısı hafifleyecek bir şey değil"

Törene katılan bir diğer isim ise şehit polis memuru Sinan Aras’ın babası Hakkı Aras oldu. Uzun yıllardır her özel günde oğlunun kabrini ziyaret etmeyi sürdüren baba Aras, evlat kaybetmenin tarifinin olmadığının altını çizdi.

Tüm şehitlere Allah’tan rahmet, geride kalan ailelere ise metanet dileyen Aras, “Evlat acısı öyle kolay kolay geçecek, hafifleyecek bir şey değil; bizler bu acıyla yaşamaya alıştık” dedi.