Son Mühür / Merve Turan - Kurban Bayramı’nın sayılı günler kala coşkusu da katlanarak artıyor. Bornova Belediyesi’nin ileri yaş bireylerin sosyal yaşamdan kopmadan aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla hizmet veren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde, Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Bayrama özel düzenlenen eğlence programı çınarlara keyifli anlar yaşattı.

Selda Kesgi’den sahne performansı!

Organizasyon Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Merkezin üyeleri etkinlikte hem şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti hem de gönüllerince eğlendi. Koronun eğitmenliğini yapan Bornova Belediyesi korolar şefi Selda Kesgi’nin seslendirdiği şarkılar programın en renkli anlarını oluşturdu.

Katılımcılar memnun!

Etkinlik boyunca sevilen şarkılar eşliğinde dans eden ve sohbet eden katılımcılar, Bornova Belediyesi’nin kendilerine sunduğu sosyal imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bayram öncesinde moral depolayan Bornova’nın çınarları, keyifli organizasyon için Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bornova Belediyesi yetkilileri ise, her yaştan yurttaşın sosyal yaşamın içinde yer aldığı, üretken ve mutlu bir kent yaşamı oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.