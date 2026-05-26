26 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kampüsü Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi bünyesinde farklı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda görevlendirilmek üzere çok sayıda öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular elektronik ortamda!

Üniversite tarafından yayımlanan ilan çerçevesinde başvurular yalnızca elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru işlemlerini üniversitenin resmi sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerektiği ifade edilirken, şahsen ya da posta yoluyla yapılacak müracaatların geçersiz sayılacağı belirtildi.

Çok sayıda fakülte ve bölüm için kadro!

İlanda; tıp, mühendislik, iletişim, eğitim, edebiyat, spor bilimleri, ziraat, fen ve sağlık bilimleri başta olmak üzere çok sayıda akademik birimde öğretim üyesi alımı yapılacağı ifade edildi.

Özellikle Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında açılan kadrolar göze çarptı.

Başvuru süresi belli oldu!

Resmi ilan çerçevesinde başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün olarak ifade edildi.