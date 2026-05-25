Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Şehit Erkan Er Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi için belediye binasına gitti. Yerel yönetimlerin çalışma sistemini yerinde görmek isteyen çocuklar, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bir araya geldi.

Başkan Eşki çocukların sorularını yanıtladı

EVKA-3 Mahallesi'ndeki okuldan gelen öğrenci grubunu binanın girişinde Belediye Başkanı Ömer Eşki karşıladı. Çocuklarla doğrudan iletişim kuran Eşki, belediyenin ne iş yaptığını, kent yönetiminin nasıl sağlandığını ve projelerin nasıl hayata geçirildiğini anlattı. Öğrenciler de merak ettikleri soruları doğrudan belediye başkanına sorma fırsatı buldu.

Geleceğin bilinçli vatandaşlarının bugünün meraklı çocukları arasından çıkacağını belirten Ömer Eşki, çocukların erken yaşta şehir yönetimiyle tanışmasını çok önemsediklerini söyledi.

Akıllı Şehir Teknolojisi çocuklara anlatıldı

Ziyaretin devamında öğrenciler, belediyenin teknoloji yatırımlarının yönetildiği Akıllı Şehir ve İnovasyon Merkezi’ni inceledi. Bornova'nın dijital ikizi projesi hakkında bilgi alan çocuklara, şehir planlamasının ve hızlı hizmetin dijital ortamda nasıl yapıldığı aktarıldı.

Akıllı şehir uygulamalarının ilerleyen yıllarda hayatı nasıl kolaylaştıracağını dinleyen öğrenciler, belediyenin çalışma mekanizmasını yakından gözlemlemiş oldu. Günün sonunda hem ders konularını pekiştiren hem de teknolojiyi yerinde gören öğrenciler, belediye binasından ayrıldı.