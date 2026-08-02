Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde Divan Kurulu, yaşanan oda tahliyesine dair resmi açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda sabahın erken saatlerinde Karşıyaka Belediyesi yetkilileri tarafından yönetim ve teknik ekibin odası boşaltıldı. Resmi tebligat yapılmadan gerçekleşen olay sonrasında Karşıyaka Spor Kulübü resmi açıklama yaptı. Taraftarlar ve sporseverler sosyal medya üzerinden tepkisini gösterirken Belediye yönetimini eleştirdi. Ekonomik ve finansal açıdan zor günlerden geçen Karşıyaka Spor Kulübü, yerel yönetimlerden ve sivil toplum kuruluşlarından her zaman tam destek bekliyor. Belediye Başkanı Yıldız İşcimenler Ünsal, resmi sosyal medya hesabından konuya açıklama yaptı. Karşıyaka Spor Kulübü’nün Divan Kurulu ise Belediye yönetiminden gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ediyor.

“Yönetim odası Cemil Tugay tarafından tahsis edildi”

Karşıyaka Spor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, "Karşıyaka’mızın en kıymetli tarihi ve toplumsal varlığı olan kulübümüzü ilgilendiren her konuyu ve gelişmeyi yakından takip etmektedir. Kulübümüz ile Karşıyaka Belediyesi arasında yaşanan olumsuzluklar da kuşkusuz bu kapsam dâhilindedir. Divan Başkanlık Kurulu, göreve seçildikten sonra 11 Mayıs 2026 tarihinde Belediye Başkanı’nı ziyaret ederek, Fan Zone ve İdari binanın kullanımından alıkonulmuş olmamıza ilişkin görüşleri kendisine iletmiştir. Son olarak geçtiğimiz günlerde, Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu Kompleksi içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Cemil Tugay tarafından kulübümüzün kullanıma tahsis edilen yönetim odasının, teamüllere ve yerleşik uygulamalara uygun olmayan bir şekilde boşaltılmış olması üzerine heyetimiz bu açıklamayı yapma gereği duymuştur" ifadelerine yer verdi.

“Gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz”

Karşıyaka Belediyesinden gerekli hassasiyeti beklediklerini belirten Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu, “Biz Kaf-Sin-Kaf açısından Karşıyaka Spor Kulübü’nün hak ve menfaatleri, tüm siyasi ve kuruluşların beklentilerin üzerindedir. Bu ilkeden uzaklaşılan bir dönemde, diğer kulüpler bu kazanımları elde ederken Karşıyaka Spor Kulübü, stadsız bırakılmıştır. Belediye Başkanı’nın aile büyüklerinin kulübümüz tarihindeki yeri, kendisinin de kulübümüzün eski sporcularından biri olması ve halen Karşıyaka taraftarı olduğu düşüncesiyle, bu açıklamada özenli ve yapıcı bir dil tercih edilmiştir. Karşıyaka Belediyesi’nden, alınan bu kararın yeniden değerlendirilerek düzeltilmesi konusunda gerekli hassasiyetin göstertilmesini bekliyoruz. Kuruluşu, 1. Balkan Savaşı’nın başlamasından yalnızca bir ay sonrasına dayanan köklü kulübümüzün zorlu koşullar altında sürdürdüğü kutlu yürüyüşünde engellenmemesi, aksine desteklenmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.