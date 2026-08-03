Akın İzci, İzci Petrol'ün yönetim kurulu üyeliğini yürütüyordu. Ailesi ve yakın çevresi bu sabah acı haberi paylaştı. Vefat, kısa sürede şehirde büyük üzüntü yarattı. Ardından ölüm nedeni ve cenaze programı merak konusu oldu.

Uzun süredir tedavi görüyordu

İş insanının bir süredir tedavi sürecinde olduğu öğrenildi. Ailesi hastalığa ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Aile için üst üste gelen bir kayıp söz konusu. Manisa'nın bilinen hayırseverlerinden Satiye İzci şubat ayında hayatını kaybetti, Akın İzci de onun oğluydu.

Akın İzci kimdir, kaç yaşındaydı?

Aslen Manisalıydı. 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Çalışma hayatının neredeyse tamamı tek bir çatı altında geçti. Yaklaşık 32 yıl boyunca İzci Petrol bünyesinde görev yaptı ve zamanla yönetim kurulu üyeliğine yükseldi.

Aile şirketi, akaryakıt sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Serdar İzci ise merhumun kardeşi.

Manisa'nın köklü ailelerinden birine mensup olan İzci, şehirdeki ticari hayatta tanınan bir isimdi. Ölüm haberi bu nedenle iş çevrelerinde de üzüntüyle karşılandı.

Cenaze töreni Hatuniye Camii'nde

Yakınlarından alınan bilgiye göre tören 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Adres Manisa'daki Hatuniye Camii olarak belirlendi.

Aile tarafından yapılan duyuruda dostların, arkadaşların ve sevenlerin merhumu son yolculuğuna uğurlamak üzere davet edildiği belirtildi. Yakınlarına sabır dilendi.

Törenin ardından defin işleminin nerede gerçekleştirileceğine dair ayrıntı paylaşılmadı. Bu bilgi de aile tarafından duyurulacak.

Manisa'da iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından taziye mesajları gelmeye başladı. Şehirde uzun yıllar ticaretle uğraşan bir ismin ardından yapılan paylaşımlar sosyal medyada da yankı buldu.