Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, basketbolda düğmeye bastı. Basketbol Şube, transferlerde aksiyona geçerken sezonun başlamasına kısa bir süre kala kadroyu kurmak istiyor. Yeşil-kırmızılılar, ilk transferinde İzmirli basketbolcu Yavuz Gültekin’i renklerine bağladı. Karşıyaka altyapısından yetişen Gültekin, Karşıyaka olan sevgisini ve aidiyetini belirtirken burada önemli başarılara imza atmak istediğini söyledi. Kaf-Kaf’ın genç başkanı Yiğit Tusder ve kurmayları harekete geçerek basketbolda mücadeleci bir takım kimliği yaratmak istiyor.

“Marko Paşa takımı kuruyor”

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, sporseverlere önemli mesajlar iletti. Tusder, basketbol şubesinde önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, küme düşme riskini geride bıraktıklarını ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, transfer çalışmalarına hız verdi. Başantrenörlük görevine Nenad Markovic'i getiren yeşil-kırmızılı ekipte öncelik yerli oyuncu transferine verildi.

“Ergi Tırpancı ve Hakan Sayılı ile görüşmeler devam ediyor”

Karşıyaka'da genel menajerlik görevine, kulüpte 24 yıl görev yaptıktan sonra Mart 2025'te ayrılan Selim Çınar'ın yeniden getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Transfer çalışmalarında ilk olarak Bursaspor'dan Karşıyaka doğumlu Yavuz Gültekin'i kadrosuna katan İzmir temsilcisinin, eski oyuncuları Hakan Sayılı ve Ergi Tırpancı ile de görüşmeler yaptığı bildirildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin, yerli transferlerini tamamladıktan sonra yabancı oyuncular için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Karşıyaka, bu sezon transferlerinde yerli oyuncular ve kendi altyapısından yetişen oyunculara önem verecek.

“Transfer yasağının kalkmasın için taksitlendirme önerisi”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün yönetimi, transfer yasağının kaldırılması amacıyla borçların taksitlendirilmesi konusunda FIBA ile İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşme yapmayı planlıyor. Kaf-Kaf, borç yasağını kaldırdığı takdirde hemen yabancı oyuncuları transfer edecek.

“Başkan Tusder’den camiaya mesaj”

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, futbolda yeniden yapılanma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, basketbol şubesine odaklandıklarını ifade etti. Tusder, "Basketbolda yolun yarısını geçtik. Hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın; küme düşme tehlikesini artık tamamen gündemimizden çıkardık" dedi.

“Mücadeleci bir takım kuruyoruz”

Yeni sezon için çalışmaların sürdüğünü belirten Tusder,"Taraftarımıza, camiamıza ve sponsorlarımıza yakışan mücadeleci bir takım kuruyoruz. Bildiğiniz gibi takımımızın başına kıtalararası şampiyonluk yaşamış, Türkiye ve Avrupa'da önemli başarılara imza atmış, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve kariyeriyle kendini kanıtlamış çok değerli bir başantrenör getirdik” diye konuştu.

“Sponsorluk görüşmelerinde son aşamaya geldik”

Transfer yasağının kaldırılması ve sponsorluk görüşmeleri konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini belirten Başkan Tusder, "Hedefimiz sadece bu sezonu kurtarmak değil; transfer yasaklarıyla anılmayan, ekonomik olarak güçlü, her yıl play-off mücadelesi veren sürdürülebilir bir basketbol şubesi oluşturmaktır. Taraftarımızın gurur duyacağı ve keyifle izleyeceği takımın kuruluş sürecinde artık son aşamaya geldik. Bizlere güvenin. Elbette hatalar yapabiliriz; çünkü çalışan insanlar hata yapar. Ama kimse şundan şüphe etmesin: Yanlış yapmayız. Karşıyaka’nın menfaatlerinden asla taviz vermeyeceğiz ve bu büyük camiayı hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.