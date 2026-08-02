Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, "Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler" temasıyla yeni dönem ön kuluçka programını başlattı. Teknoloji odaklı yenilikçi fikirler üreten erken aşama girişimciler, merkez sunduğu tüm imkanlardan ücretsiz faydalanacak. Başvurular internetten alınıyor. Süreç başladı.

Ofis imkanından birebir mentorluğa

2021 yılından bu yana girişimcilik ekosistemine katkı veren merkez, bu dönemde de teknolojik projelere kapılarını açıyor. Seçilen girişimcilere modern çalışma alanları, toplantı odaları ve resmi şirket kurulumlarında kullanabilecekleri adres gösterme desteği sağlanacak. Süreç sadece fiziki imkanlarla sınırlı değil.

Girişimciler uzman mentorlarla birebir görüşerek stratejik yol haritalarını çizecek. İş modeli oluşturma, müşteri doğrulama, yapay zeka ve sürdürülebilirlik odaklı tematik atölyelerle fikirlerini ticari ürüne dönüştürme fırsatı bulacak.

Başkan Yıldız Ünsal: "Yeni başarı hikayeleri yazacağız"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yenilikçi fikirlerin toplumsal değere dönüşmesini önemsediklerini vurguladı. Genç girişimcilerin potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ünsal, şu çağrıda bulundu:

"Merkezimizde bugüne kadar pek çok parlak fikrin başarılı şirketlere dönüşmesine aracılık ettik. Bundan sonra da bünyemizde nice başarı hikayesi yazacağız. Akıllı ve sürdürülebilir şehirler vizyonumuza katkı sunacak tüm girişimci adaylarını Karşıyaka Kolektif'e bekliyoruz."

Programa katılmak isteyen adaylar, başvuru şartlarına ve detaylara karsiyakakolektif.com adresi üzerinden ulaşabiliyor.

