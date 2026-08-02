Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için yayınladığı son tahmin raporuna göre, sabah saatlerinde 20-23 derece bandında seyreden sıcaklıklar gün ortasına doğru hızla tırmanışa geçecek. Kentin en sıcak ilçesi 40 dereceyle Tire olurken; Bayındır 39, Kemalpaşa, Torbalı, Kiraz ve Beydağ ise 38 derecelik gündüz sıcaklıklarıyla kavurucu havanın en yoğun hissedileceği bölgeler arasında yer alıyor.

Deniz üzerinden gelen rüzgarların etkisiyle Çeşme'de 29, Foça ve Urla'da 31 derece olarak öngörülen en yüksek sıcaklıklar, merkeze doğru çıkıldığında Konak ve Karabağlar’da 34, Bornova ve Karşıyaka’da ise 35-36 dereceye kadar yükselecek. Gece en düşük 18 dereceyi gören Beydağ ve Kemalpaşa, gündüz yaşanan yüksek artışla birlikte gün içi sıcaklık farkının en fazla yaşandığı noktalar olarak kaydedildi.

İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü İzmir'in 30 ilçesinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları;

Aliağa: Günün en düşük sıcaklığının 22 derece, en yüksek sıcaklığının ise 33 derece olması beklenmektedir.

Balçova: Havanın en düşük 21 derece, en yüksek 34 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bayındır: Beklenen en düşük sıcaklık 20 derece, en yüksek sıcaklık ise 39 derece civarındadır.

Bayraklı: Sıcaklıkların en düşük 22 derece, en yüksek 36 derece seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Bergama: Gece en düşük 21 derece, gündüz ise en yüksek 36 derece ölçülmesi öngörülüyor.

Beydağ: En düşük sıcaklığın 18 derece, en yüksek sıcaklığın ise 38 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bornova: Gün içerisinde en düşük sıcaklığın 23 derece, en yüksek sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor.

Buca: Havanın en düşük 22 derece, en yüksek 35 derece olacağı öngörülmektedir.

Çeşme: En düşük sıcaklığın 22 derece, en yüksek sıcaklığın ise 29 derece olması tahmin ediliyor.

Çiğli: Gün boyunca en düşük sıcaklığın 20 derece, en yüksek sıcaklığın 33 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Dikili: Beklenen en düşük sıcaklık 20 derece, en yüksek sıcaklık 33 derecedir.

Foça: Havanın en düşük 22 derece, en yüksek 31 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Gaziemir: En düşük sıcaklığın 22 derece, en yüksek sıcaklığın 36 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Güzelbahçe: Günün en düşük sıcaklığının 21 derece, en yüksek sıcaklığının ise 32 derece olması öngörülüyor.

Karabağlar: Havanın en düşük 22 derece, en yüksek 34 derece olması beklenmektedir.

Karaburun: Gece sıcaklıklarının 21 dereceye düşmesi, gündüz ise en yüksek 32 dereceye ulaşması bekleniyor.

Karşıyaka: Tahmin edilen en düşük sıcaklık 22 derece, en yüksek sıcaklık ise 35 derecedir.

Kemalpaşa: Havanın en düşük 18 derece, en yüksek 38 derece olacağı öngörülüyor.

Kınık: En düşük sıcaklığın 21 derece, en yüksek sıcaklığın 37 derece olması beklenmektedir.

Kiraz: Gün içerisindeki sıcaklıkların en düşük 22 derece, en yüksek 38 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Konak: Günün en düşük sıcaklığı 22 derece, en yüksek sıcaklığı ise 34 derece olarak bekleniyor.

Menderes: Beklenen en düşük sıcaklık 21 derece, en yüksek sıcaklık 37 derecedir.

Menemen: Havanın en düşük 21 derece, en yüksek 36 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Narlıdere: Sıcaklıkların en düşük 22 derece, en yüksek 32 derece olması bekleniyor.

Ödemiş: En düşük sıcaklığın 21 derece, en yüksek sıcaklığın ise 37 derece seviyesinde olması öngörülüyor.

Seferihisar: Günün en düşük sıcaklığının 21 derece, en yüksek sıcaklığının 35 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Selçuk: Havanın en düşük 20 derece, en yüksek 34 derece olması bekleniyor.

Tire: Beklenen en düşük sıcaklık 21 derece, günün en yüksek sıcaklığı ise 40 derece civarındadır.

Torbalı: Gece en düşük 21 derece, gündüz en yüksek 38 derece sıcaklık tahmin edilmektedir.

Urla: En düşük sıcaklığın 21 derece, en yüksek sıcaklığın ise 31 derece olacağı öngörülmektedir.