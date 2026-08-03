Son Mühür / Merve Turan - Menderes Belediyesi’deki temizlik çalışmaları yoğunlaştırılarak Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Ana caddeler temizlenip çöp konteynerleri detaylıca yıkanıp temizlendi.

Temizlik ekipleri sahada

Yoğun çalışmalarla sokaklar tazyikli suyla temizlendi ve cadde ve sokaklardaki çöp, toz ve yabancı maddeler toplandı. Menderes Belediyesi ise bu tarz temizlik uygulamalarının devamını geleceğini belirtti.

“Bir temizlik seferberliği daha başlattık”

Menderes Belediyesi Başkanı İlkay Çiçek ise genel temizlik hizmetlerinin yanı sıra özel çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Başkan Çiçek yeni bir temizlik seferberliği başlattıklarından bahsederek çalışmaların düzenli devam edeceğinden bahsetti.

Başkan Çiçek şu ifadeleri kullandı:

“Temizlik konusunda genelde yaşanan her türlü olumsuzluğa rağmen en iyi şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile görevini yapıyor. Genel temizlik hizmetlerimizin yanı sıra özel çalışmalar da yapıyoruz. Bir temizlik seferberliği daha başlattık. Kalabalık bir ekip ve yoğun bir çalışma ile caddelerimizi toz dahi bırakmayacak şekilde temizliyoruz. Çalışmalarımız düzenli bir şekilde devam edecek. Menderes hizmetin en iyisini hak ediyor”