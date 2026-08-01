SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adliye hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesinde kritik rol oynayan zabıt katibi alımı sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Türkiye genelindeki adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca gerçekleştirilecek uygulama klavye sınavı bugün itibarıyla start başladı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, adalet teşkilatının mutfağında görev alacak adaylara başarı dilekleri iletilerek sürecin büyük bir titizlikle yürütüleceği vurgulandı.

Klavye Performansı Belirleyici Olacak

Sınav merkezlerinde hazır bulunacak adayların klavye kullanım hızı ve becerileri ölçülecek. Başvurusu kabul edilen adayların, kendilerine bildirilen tarih ve saatte geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav salonlarında olmaları gerekiyor.

Başarılı Adayları Mülakat Bekliyor

2026 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında düzenlenen süreçte, uygulama sınavında barajı geçerek başarılı olan adaylar bir sonraki etap olan sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak. Hem uygulama hem de sözlü sınavı başarıyla tamamlayanlar zabıt katibi olarak göreve başlayacak.

Adli Süreçlerin Yükünü Üstleniyorlar

Adalet hizmetlerinin aksamadan ilerlemesinde kilit bir yere sahip olan zabıt katipleri, duruşma tutanaklarının hazırlanmasından mahkeme ve savcılık evraklarının takibine kadar birçok kritik görevi yerine getiriyor.