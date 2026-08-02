SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir yargı teşkilatının çalışma koşullarını modernleştirmek ve fiziki altyapıyı güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar Adalet Bakanlığı tarafından yakın takibe alındı. 20 Şubat 2026’da göreve başlayan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 132 günlük süre zarfında üçüncü kez geldiği İzmir’de, kente kazandırılacak yeni adliye projelerini ve güçlendirme çalışmalarını yakından inceledi.

Son Ziyarete HSK Genel Sekreteri Ahmet Uğuz'da Katıldı

Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Can Tuncay, koltuğa oturduğu günden bu yana İzmir’in yargı altyapısına yönelik çalışmaları yakın takibe aldı. İzmir Adliyesi'ne yaptığı üçüncü ziyaretini Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Uğuz’la birlikte gerçekleştiren Can Tuncay'ı İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, Komisyon Üyesi İdris Arda Aygün, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İdris Kizir ve Cumhuriyet başsavcıvekilleri karşıladı.

Projeler ve Güçlendirme Çalışmalarını Sahada İncelendi

HSK Genel Sekreteri Ahmet Uğuz ile kente çıkarma yapan Tuncay, deprem güçlendirme çalışmalarından ek hizmet binalarına ve yeni hakimevi inşaatına kadar tüm adli yatırımları sahada mercek altına aldı. İzmir yargı teşkilatının çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen fiziki yatırımları tek tek denetledi. Tuncay ve Uğuz, İzmir Adliyesi H ve E Blok deprem güçlendirme çalışmalarını, Halkapınar Ek hizmet binası tadilat ve yenileme sürecini, yapımı süren Bostanlı İzmir Hakimevi projesi ile ilgili teknik süreçler hakkında yetkililerden detaylı brifing aldı.

Yeni Adliye Binası Masada

Programın en önemli gündem maddelerinden birini ise İzmir’e kazandırılması planlanan yeni adliye binası projesi oluşturdu. Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve güvenli sunulması amacıyla teknik altyapı çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. İzmir programını Karşıyaka Adliyesi ziyaretiyle tamamlayan Bakan Yardımcısı Can Tuncay, hakim ve savcılarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve yatırımların kesintisiz süreceğini belirtti.