Bel fıtığı ameliyatı için özel bir hastaneye başvuran vatandaş, tetkikler hariç toplam 73 bin lira ödeme yaptı. Ancak e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde aynı işlem için 19 bin 180 lira fatura kesildiğini gördü. Aradaki fark üzerine vatandaş, fazla tahsil edilen ücretin iadesi için KDK’ya başvurdu.

Hastane: “Hasta fark ücretini kabul etti”

KDK’nın talebi üzerine hastane yönetimi tarafından gönderilen yazıda, hastanın kendi rızasıyla özel sağlık hizmeti aldığı ve ücret farkını kabul ettiği savunuldu. Yazıda, bu nedenle yapılan ödemenin iadesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

SGK: “Bu ameliyat için 19 bin 180 lira ödendi”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından KDK’ya iletilen görüşte, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında söz konusu ameliyat için hastaneye 19 bin 180 lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Aynı düzenlemeye göre özel hastanelerin, SGK’nın ödediği tutarın en fazla iki katına kadar ilave ücret talep edebileceği hatırlatıldı.

34 bin 638 liralık fark “fazla” bulundu

Yapılan incelemede, hastadan alınan ücretin mevzuattaki sınırları aştığı ve 34 bin 638 liranın fazla tahsil edildiği tespit edildi.

Ancak hastane ile yapılan Afiliye Üniversite Protokolü’nde cezai yaptırım bulunmadığı için doğrudan bir ceza uygulanamadığı bildirildi.

KDK’dan iade tavsiyesi: Faiziyle ödenmeli

Başvuruyu haklı bulan KDK, fazla alınan ücretin yasal faiziyle birlikte hastaya iade edilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Kurum kararında şu ifadelere yer verildi: "Başvuranın bel fıtığı ameliyatı olmak amacıyla sağlık hizmeti almış olduğu hastane tarafından ilave ücret sınırını aşan bir hizmet bedeli alınması, bununla beraber SGK tarafından konuya ilişkin herhangi bir koruyucu önlemin alınmayıp gerekli yaptırımların da uygulanmaması sonucunda gerçekleşen müdahale yönünden, başvuranı katlanılamayacak seviyede zor duruma düşürecek aşırı ve orantısız bir külfetin ortaya çıktığı, bu açıdan başvuranın sağlık hakkı ile vücut bütünlüğünün korunması hakkına ölçüsüz bir müdahalede bulunulduğu değerlendirilmiştir."