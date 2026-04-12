SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bir zamanlar mahalle kültürünün kalbi, karanlık sokakların güven veren sesi olan mahalle bekçileri, 2026 model güvenlik vizyonuyla asayişin merkezine yerleşiyor. Yeni yönetmelikle yetkileri perçinlenen bekçiler, artık sadece "gözlemci" değil, suçun önündeki en güçlü "set" olacak.

"Düdük Sesi" Artık Daha Caydırıcı

Yalnızca düdüğüyle değil, artık yasal gücüyle de sokaklarda olan bekçiler için 9 Nisan 2026 itibarıyla yeni bir dönem başladığını beliten Avukat Ergü Vardar, 'Yayınlanan son yönetmelik, bekçiyi mahallenin "sosyal bekçisi" olmaktan çıkarıp, asayişin doğrudan sorumlusu haline getiriyor. Artık mahallenin her sokağı, her iş yeri ve her konutu onların profesyonel koruması altında' dedi.

Şüphe Anında Anında Müdahale: "Yoklama" Devri

Bekçilerin müdahale sınırlarının netleşmesi oldu. Yeni düzenlemeye göre bekçiler, can güvenliğini tehdit edebilecek durumlarda veya yeterli şüphe oluştuğunda bekçilerin yetki sınırlarının genişlediğinin altını çizen Avukat Ergün Vardar, 'Durdurulan kişilerin üzerinde, elbiselerin üzerinden yoklama yaparak silah veya tehlikeli madde araması yapabilecek. Araçların içerisini dışarıdan kontrol ederek olası bir suç aletini tespit edebilecek.Sokaktaki huzuru bozan her türlü eylemde, genel kolluğu beklemeden ilk müdahaleyi gerçekleştirip durumu raporlayacak' diyerek önemli bilgiler verdi.

Mahallenin Ruhu, Devletin Gücüyle Birleşti

Bekçiler, mesai saati kavramını aşan o eski "mahalleliyi tanıma" hassasiyetini korurken, yeni yetkileriyle modern birer kolluk gücü profili çizdiğini belirten Avukat Vardar, 'Kamu binalarından özel mülklere kadar geniş bir sorumluluk alanına sahip olan bekçiler, "suç işlenmeden önleme" felsefesiyle sokağın nabzını tutmaya devam edecek' dedi.



Eski Dost, Yeni Güç

Mahalleliyi ismen tanıyan, kimin yabancı olduğunu bir bakışta anlayan o eski "sosyal doku" temsilcileri, artık sadece moral kaynağı değil; yasalarla desteklenmiş birer asayiş gücü. Mesai saati gözetmeksizin sokağın nabzını tutan bekçiler, teknolojiyi ve hukuksal yetkiyi arkalarına alarak suçun kapımızdan içeri girmesine engel olacak.