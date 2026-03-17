Son Mühür/ Merve Turan- Türkiye’nin optik ve oftalmoloji alanındaki üretim gücünü uluslararası arenaya taşıyan Optic World İzmir, 27–29 Mart tarihleri arasında profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İZFAŞ tarafından hayata geçirilen bu stratejik buluşma, üretici firmalardan distribütörlere, perakende zincirlerinden teknoloji geliştiricilerine kadar geniş bir yelpazeyi aynı çatı altında topluyor. Yeni sezon öncesinde ticari ağlarını genişletmek ve küresel iş birliklerine imza atmak isteyen sektör temsilcileri için bir çekim merkezi olan fuar, bölgesel ticaretin lokomotifi olma vizyonunu bu yıl daha da pekiştiriyor. Sadece profesyonel kaydı bulunan ziyaretçilere açık olan organizasyon, yüksek nitelikli ikili iş görüşmeleriyle (B2B) firmalara yeni pazar kapıları aralamayı vadediyor.

İleri teknoloji ve tasarımın buluşma noktası

Fuar İzmir’in modern atmosferinde sergilenecek ürün gamı, optik sektörünün dünü, bugünü ve geleceğini tek bir noktada birleştiriyor. Ziyaretçiler; en yeni gözlük çerçevelerinden güneş gözlüklerine, yüksek korumalı sporcu gözlüklerinden ileri teknoloji optik camlara ve kontakt lenslere kadar geniş bir seçkiyi inceleme fırsatı bulacak. Ancak fuar sadece son tüketici ürünleriyle sınırlı kalmıyor; optometrik ve oftalmolojik ölçüm, tanı ve tedavi cihazları da profesyonellerin beğenisine sunuluyor. Optik atölye ve laboratuvar ekipmanları, endüstriyel üretim makineleri, yedek parçalar ve estetik kılıf tasarımları, yerli ve yabancı katılımcıların stantlarında görücüye çıkacak. Görme kalitesini maksimize eden inovatif çözümler ile tematik sunumlar, sektördeki teknolojik sıçramayı gözler önüne serecek.

2026 yaz ve 2027 kış modasının şifreleri bu fuarda çözülüyor

Gözlüklerin sadece bir görme aracı değil, aynı zamanda karakteri yansıtan bir stil ikonu olduğu günümüzde, moda trendleri koleksiyonların merkezinde yer alıyor. Optic World İzmir’de sergilenecek olan yeni sezon tasarımları, 2026 yaz ve 2027 moda eğilimlerine dair ipuçları barındırıyor. Bu yılın parlayan yıldızı olan sürdürülebilir ve çevre dostu malzemeler, oversize formlar ve klasik kemik çerçeveler, doğanın sakinliğini yansıtan pastel tonlardaki camlarla birleşiyor. Stil sahibi tasarımların fonksiyonellikle harmanlandığı bu özel koleksiyonlar, dünya moda otoritelerinin dikkatini çekecek bir çeşitlilik sunarken, yerli üreticilerin tasarım konusundaki yetkinliğini de kanıtlıyor.

Akademik bakış açısı ve sektörel söyleşilerle gelecek projeksiyonu

Organizasyon, ticari boyutunun yanı sıra zengin bir içerik programıyla akademik bir platforma da dönüşüyor. Fuar süresince düzenlenecek panellerde; akademisyenler, uzman doktorlar ve sektör liderleri güncel gelişmeleri masaya yatıracak. Etkinliğin ilk gününde miyopi gibi toplumun geniş kesimlerini etkileyen görme kusurlarına yönelik modern yaklaşımlar ve kontakt lens teknolojisindeki devrim niteliğindeki yenilikler tartışılacak. İkinci gün ise odak noktası optisyenlik mesleğinin dijitalleşme süreci ve mağaza yönetimi olacak. Türkiye’deki optometri uygulamalarının dünyadaki örneklerle kıyaslanacağı bu oturumlar, sektör çalışanlarına mesleki gelişim ve vizyoner bir bakış açısı kazanma imkanı tanıyacak.

Hedef 5 bini aşkın profesyonel ve küresel iş birliği ağı

Geçtiğimiz yıl 47 farklı şehirden ve 28 ülkeden binlerce profesyoneli ağırlayan Optic World İzmir, bu yıl çıtayı çok daha yukarıya taşıyor. Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada yürütülen tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. 200’den fazla nitelikli yabancı alıcının (Hosted Buyer) özel olarak davet edildiği fuarda, toplamda 5 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Optisyen Gözlükçüler Odası gibi güçlü kurumların desteğini arkasına alan organizasyon, Türkiye'nin optik sektöründeki üretim ve ihracat potansiyelini dünyaya bir kez daha kanıtlamaya hazırlanıyor.

