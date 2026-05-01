İzmir siyasetinde her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar, paylaşımlar İzmir'in gündemini belirlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, bir açıklamada CHP İzmir İl Başkanlığı'nın resmi hesabından geldi.

"Türk halkı unutmaz!"

CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, "TÜRK HALKI UNUTMAZ! “Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkâr edecek hâlimiz söz konusu değildir. Böyle bir şeyi asla yapamayız ve bu bizim bugüne kadar aldığımız siyasi terbiyeyle de asla bağdaşmaz. Bu, bizim ne karakterimize ne cibilliyetimize ne de bizim tarihî duruşumuza asla uymaz.” diyorlardı.

Bir söylediği diğerini tutmayan, bir gün farklı konuşan, diğer gün bambaşka konuşan liyakatsiz yönetim anlayışı yüzünden ülkemiz her yönden iflas etti. Ama Türk halkı iktidarın gerçek yüzünü gördü. Türk halkını başka yalanlarla kandıramayacaksınız. En kısa sürede yapılacak seçimle milletimiz sizden kurtulacak. İşte o zaman ülkemiz de milletimiz de rahat bir nefes alacak." ifadeleri kullanıldı.

