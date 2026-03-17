Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Roman vatandaşların yerel yönetim mekanizmalarına doğrudan katılımını amaçlayan Roman Yurttaş Meclisi, ikinci oturumunu gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Kültürpark Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda düzenlenen buluşma, kentin sosyal adalet ve eşitlik politikaları açısından kritik bir eşiği temsil ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen toplantıya; Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın yanı sıra ilgili daire başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katılım sağladı. Roman toplumunun kent yaşamındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen oturumda, mevcut sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirilecek somut çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Başkan Tugay’dan kararlılık mesajı: “Herkesin sesini duyacağız”

Toplantıda katılımcılara hitap eden Başkan Dr. Cemil Tugay, Roman toplumuna özgü sorunların ancak ortak akıl ve gönüllülük esasıyla çözülebileceğine vurgu yaptı. Toplumun her kesiminin sesine kulak vermenin önemine değinen Tugay, meclisin sadece bir temsil alanı değil, aynı zamanda bir mücadele platformu olduğunu ifade etti. Müzisyenlerden çiçekçilere, kentsel dönüşüm bekleyenlerden istihdam arayanlara kadar her ferdin meselesini duymak istediğini belirten Başkan Tugay, tek bir kişinin maruz kaldığı haksızlıkla bile sonuna kadar mücadele edeceğinin altını çizdi. Bu meclisin temel amacının, farklı seslerin birbirini duyması ve ortak bir irade oluşturulması olduğunu dile getirdi.

İstihdam ve barınmada kapsayıcı dönüşüm planı

Roman yurttaşların karşı karşıya kaldığı en büyük engellerden biri olan istihdam sorunu, meclisin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Dr. Cemil Tugay; barınma, sağlık, eğitim ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi gibi temel başlıkların yanı sıra Roman kültürünün özgün yapısının korunması için de özel çalışmalar yürütüleceğini açıkladı. Karar alma süreçlerinin bizzat Roman toplumuyla birlikte yürütülmesinin önemine dikkat çeken Tugay, belediyenin bu ortak kararlar ışığında yol haritasını belirleyeceğini söyledi. Hedeflenen kapsayıcı çözümlerle, mahallelerdeki fiziki ve sosyal dokunun iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Siyaset üstü yerel kalkınma ve sosyal destekler

Meclisin siyasi ideolojilerden bağımsız, tamamen çözüm odaklı bir yapı olduğuna değinen Başkan Tugay, İzmir’de gerçek anlamda bir yerel kalkınma hamlesi başlatmak istediklerini ifade etti. Bir önceki toplantıda dile getirilen okul sorunlarına yönelik hızlıca aksiyon alındığını belirten Tugay, önümüzdeki haftadan itibaren okullarda yemek dağıtımının başlayacağını ve fiziksel tadilat çalışmalarına geçileceğini müjdeledi. Ayrıca, anne veya babası cezaevinde olan çocuklara yönelik özel sosyal destek programlarının hayata geçirileceği; gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarında belediyenin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağı vurgulandı.

Gelecek 10 yılın vizyonu: Sağlık ve eğitim seferberliği

Roman mahallelerinde sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için uzun vadeli bir planlama yapıldığını kaydeden Başkan Tugay, madde bağımlılığı ile mücadele, kadın sağlığı ve kanser taramaları gibi konularda özel merkezlerin kurulacağını belirtti. Sürecin birkaç yılla sınırlı kalmayıp 10 yıllık bir vizyona yayıldığını ifade eden Tugay, doğru adımlar atıldığı takdirde on yılın sonunda İzmir’de Roman toplumuna dair hiçbir kronik sorunun kalmayacağını savundu. Roman toplumunun enerjisi ve zekasının kente değer kattığını söyleyen Tugay, kimseyi dışarıda bırakmadan, kararlı ve doğru adımlarla ilerlemenin önemini bir kez daha hatırlattı.