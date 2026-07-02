Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’in Bergama ilçesinde, Narlıca Mahallesi’nde Mehmet Emin Kural tarafından yapılması planlanan zeytinyağı üretim tesisi için İzmir Valiliği tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Zeytin üreticisinin yüzü gülecek

Mehmet Emin Kural tarafından yapılması planlanın günlük 60 ton zeytin işleme, günlük 12 ton zeytinyağı üretme kapasitesi oluşturmayı planlayan projenin özellikle ilçedeki zeytin üreticisine ve yerel halka önemli bir destek kapısı açabileceği vurgulanıyor.

“Olumsuz etkilerin en aza indirilmesi planlanmaktadır”

7 milyon 800 bin TL’lik bedel ile oluşturulması planlanan projenin tanıtım dosyasında ise teknik bilgiler açısından şu ifadeler yer aldı: “Tesis mevcut durumda 12 ton/gün zeytinyağı üretimi ve 60 ton/gün zeytin işleme kapasitesine sahip ve faaliyette olduğu görülmektedir. Tesis içerisinde sadece üretim binası betonarme yapıda olup endüstriyel atık suların biriktirilmemesi için sızdırmaz ve betonarme yapıda yeraltı depoları bulunmaktadır. Proje kapsamında 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Söz konusu projeden beklenen çevresel etkilerin değerlendirilmesi, olumsuz etkilerin belirlenerek önlenmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır”