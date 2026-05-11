İzmir yerel yönetimlerinde sular durulmuyor. Buca, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyelerinde çalışan memurlar, aylardır biriken Sosyal Denge Tazminatı (SDS) ve arazi tazminatı alacakları için bugün yeniden meydanlara indi. Tam gün iş bırakma kararı alan memurlar, belediye binaları önünde oturma eylemi başlattı. Üstelik bu sefer gözler cuma günü İzmir’e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrilmiş durumda.

1 aydır memurlar ses yükseltmeye devam ediyor

10 Nisan’dan beri devam eden eylemlerin temelinde 7 aylık bir hak gasbı yatıyor. Buca Belediyesi önünde toplanan Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel Hizmet-Sen ve Bağımsız Yerel Hak-Sen üyeleri, Belediye Başkanı Görkem Duman’ı protesto ederken "Hakkımızı istiyoruz" sloganlarıyla yeri göğü inletti. Sendika temsilcisi Nurcan Hükenek’in de dediği gibi bütçe disiplini adı altında emekçinin cüzdanına dokunulması artık can sıkıcı bir hal aldı.

"Birikmiş alacaklar dağ gibi oldu"

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, sahada durumu özetlerken rakamların vahametini ortaya koydu. Filiz, memur başına düşen geriye dönük alacağın yaklaşık 300 bin lirayı bulduğunu hatırlattı. İlginçtir ki, sadece para değil, hukuki bir kriz de kapıda. Çünkü bir ay önce imzalanan toplu iş sözleşmesinin, tek taraflı bir yazı ile geri çekilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Filiz haklı olarak soruyor: "Tek bir kişinin imzasıyla koca bir sözleşme nasıl yok sayılır?" Bu durumun suç olduğunu ve kabul etmeyeceklerini üstüne basa basa vurguladı.

Gözler Görkem Duman’da

Filiz, Karşıyaka örneğini vererek belediye yönetimlerine bir nevi yol gösterdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın müzakere masasına dönmesiyle orada tansiyonun düştüğünü hatırlatan Filiz, Görkem Duman’ın da bir an önce sendikayı masaya çağırması gerektiğini belirtti. "Biz eylem meraklısı değiliz, derdimiz masada uzlaşmak," diyen Filiz, aksi takdirde eylemlerin şiddetini artıracaklarını saklamadı.

Özgür Özel'in geleceği gün pankart açacaklar

Maalesef işçi ve memurun hak arayışıyla geçen bu süreç, cuma günü Özgür Özel’in gelişiyle yeni bir boyuta evrilecek. Bayraklı başta olmak üzere tüm mağdur memurlar, Özel’in katılacağı açılış törenlerinde pankart ve dövizlerle hazır kıta bekleyecek. Amaç net: Ankara’ya ses duyurmak. Hak, hukuk ve adalet mücadelesi karşılık bulana kadar İzmir sokaklarında bu sloganlar susacak gibi görünmüyor.

