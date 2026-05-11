Basketbol Süper Ligi'nde nefesleri kesen bir mücadele yaşanmıştı. Dün oynanan karşılaşmada ya tamam ya devam maçına çıkan İzmir ekibi Karşıyaka, sahasında Bursaspor'u konuk etti. İzmir temsilcisi Karşıyaka, son saniye basketiyle Bursaspor'u devirerek ligde kalmayı başardı.

Bu zaferin ardından ise bugün Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sancak ailesine ve Ergüllü'ye prim teşekkürü!

Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "İnananlar Hep Yanımızda!

Folkart Ailesi ile Mesut ve Metin Sancak, daha önce açıkladıkları galibiyet primini iki katına çıkararak 200 bin dolara yükseltmiştir.

Kulübümüzün eski başkanlarından Sayın İlker Ergüllü de vaat ettiği primi artırarak 100 bin dolara çıkarmıştır.

Bu zorlu süreçte hiçbir koşul gözetmeksizin kulübümüzün yanında duran Folkart Ailesi’ne, Mesut Sancak ve Metin Sancak’a ve Sayın İlker Ergüllü’ye camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ve elbette; bu kulübün gerçek gücü olan, hiçbir karşılık beklemeden seven, son ana kadar desteğini esirgemeyen, evinde, iş yerinde, sokakta ve hayatın her anında kalbi Karşıyaka için atan Büyük Karşıyaka Taraftarı’na ve tüm Karşıyakalılara sonsuz teşekkür ederiz.

Birlikte inanıyor, birlikte mücadele ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.