Son Mühür- İzmir'de yıllardır tartışılan ve Karşıyaka taraflarının büyük bir heyecanla beklediği stat projesinde önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugün gerçekleşecek Mayıs ayı meclis toplantısında Karşıyaka’da yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için önemli bir madde görüşülecek.

Önerge kapsamında Karşıyaka ilçesi Aksoy mahallesinde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerinde yapılması planlanan Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile mutabakat sağlandığı belirtildi.

Tüm işlemlerde Tugay'a yetki talebi

Önergede, kamu kurumlarıyla protokol imzalanması ve stadın yapımına ilişkin tüm işlemlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yetki verilmesi huşularının mecliste görüşülmesi bekleniyor.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

“Karşıyaka ilçesi, Aksoy Mahallesi, 26675 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz üzerine Belediyemiz tarafından Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu yapım çalışmaları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile mutabakat sağlanmış olup, kamu kurumları ile protokol imzalamaya ve stadın yapımına ilişkin tüm işlerde Belediyemiz adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.”