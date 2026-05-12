Göztepe, UEFA Konferans Ligi’ne katılması halinde önemli gelir elde etme fırsatı yakalayacak. Organizasyona 2’nci eleme turundan başlayacak sarı-kırmızılı ekip, ilk turu geçmesi durumunda 350 bin Euro kazanacak. Üçüncü ön elemede 500 bin Euro, play-off aşamasında ise 750 bin Euro daha gelir elde edecek olan İzmir temsilcisi, grup aşamasına kalması halinde yaklaşık 2 milyon 940 bin Euro katılım payının sahibi olacak. Ayrıca grup etabında alınacak her galibiyet için 500 bin Euro, beraberlik için ise 166 bin Euro ödül verilecek.

Samsunspor gruptan çıkmıştı

Göztepe, UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasını geçmesi halinde gelir elde etmeyi sürdürecek. Bu sezon Türkiye’yi organizasyonda temsil eden Samsunspor, grup etabını 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayarak play-off turuna yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, play-offta Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkëndija’yı eleyip son 16 turuna kalmayı başardı. Son 16’da İspanya ekibi Rayo Vallecano’ya elenen Samsunspor, turnuvadan toplam 4 milyon 703 bin Euro gelir elde etti.