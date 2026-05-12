İzmir'in en büyük ilçeleri sıralaması, 31 Aralık 2025 itibarıyla açıklanan TÜİK verileriyle netleşti. Listenin tepesinde değişmeyen bir isim var; sıralama merkez ilçelerin baskınlığını ortaya koyuyor.

İzmir'in en büyük ilçesi hangisi?

İzmir’in nüfus bakımından en büyük ilçesi Buca. 520 bin 941 kişilik nüfusuyla şehrin tartışmasız birincisi konumundaki ilçe, son birkaç yıldır bu unvanı elinde tutuyor. Ancak Buca’nın nüfusunda hafif bir düşüş de göze çarpıyor; ilçe geçen yıla göre yaklaşık 2 bin 252 kişi kaybetti. Yine de geride bıraktığı rakipleriyle arasındaki fark oldukça açık.

İzmir'in en büyük ilçeleri sıralaması

Listenin ikinci sırasında Karabağlar yer alıyor. 467 bin 472 kişiyle şehrin ikinci kalabalık ilçesi konumundaki Karabağlar, Buca’nın hemen ardından geliyor. Üçüncü sırada ise 452 bin 479 kişiyle Bornova bulunuyor. Bornova, son verilerde nüfusu artan ender merkez ilçelerden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Dördüncü sırada Konak, beşinci sırada ise Karşıyaka geliyor. Konak’ın nüfusu 317 bin 399’a gerilerken, ilçe 2010’dan bu yana sürekli kan kaybediyor. Bayraklı ve Çiğli de İzmir’in büyük ilçeleri arasında yer alıyor.

Nüfusu en hızlı artan ilçeler hangileri?

TÜİK verilerine göre 2025’te nüfusu en hızlı artan ilçeler Torbalı ve Menemen oldu. Her iki ilçede de yaklaşık 6 bin kişilik artış kaydedildi. Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Tire ve Urla da nüfus artışı yaşayan ilçeler arasında yerini aldı. Urla, son dört yılda 74 binlerden 82 bin bandını aşarak İstanbulluların yoğun ilgisini çekti.

Nüfusu en az olan ilçeler

Madalyonun diğer yüzünde küçük ilçeler bulunuyor. 11 bin 904 kişilik nüfusuyla Beydağ, İzmir’in en küçük ilçesi konumunda. Beydağ’ı 13 bin 725 kişiyle Karaburun ve 28 bin 604 kişiyle Kınık takip ediyor. Yüzölçümü bakımından ise en büyük ilçe Bergama, en küçüğü Balçova. Nüfus yoğunluğu sıralamasında Konak, kilometrekareye düşen 13 bin 225 kişiyle açık ara birinci.