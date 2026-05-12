Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi’nde Sosyal Denge Tazminatı (SDS) kesintileri ve toplu sözleşme belirsizliğiyle başlayan krizde düğümler çözülmeye başladı. Belediye önünde günlerce süren eylem ve gece nöbetleri yerini müzakere takvimine bıraktı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile sendika temsilcileri arasından geçen Cuma gerçekleşen 80 dakikalık zirveden ilk olumlu sinyaller alınmasının ardından müzakere masasının yeniden kurulmasıyla birlikte görüşme trafiği de netleşti.

Edinilen bilgilere göre, müzakere süreci kapsamında taraflar arasındaki ilk resmi görüşme perşembe günü gerçekleşecek. Cuma günü yapılacak ikinci toplantının ardından, önümüzdeki hafta bir veya iki oturumun daha yapılması öngörülüyor. Sürecin 1 Haziran’da yapılacak belediye meclis toplantısında netlik kazanması beklenirken; meclisten geçecek kararla birlikte memurların 2 yıllık yeni sözleşmeyi imzalaması hedefleniyor.

Geriye dönük alacaklar için ödeme planı

Sendika temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, memurların en büyük taleplerinden geriye dönük alacaklar konusunda geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmelerde mutabakata varılmıştı. Alacakların mayıs ve haziran aylarında ikişer taksit halinde ödenerek tamamlanacağı belirtilmişti. Yapılan ortak açıklamada, müzakere sürecinin başlaması nedeniyle eylemlerin sonlandırılmadığı, sadece askıya alındığı hatırlatılarak, "Eğer geri adım atılmazsa mücadele en yüksek perdeden devam edecek. Bugün başladığımız noktadan çok daha ileri bir noktadayız" mesajı verilmişti.