Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka’da komşuluk hukukuna takılan engelli rampası sorununu belediye çözüme kavuşturdu.

Bahriye Üçok Mahallesi’nde kentsel dönüşümle yeniden düzenlenen binada yaşayan engelli bir vatandaşın eve giriş çıkışını kolaylaştıracak rampa isteği, diğer kat malikleri tarafından onaylanmayınca devreye Karşıyaka Belediyesi girdi.

Uzmanlardan oluşan komisyon, hem mülkiyet haklarını koruyan hem de engelli bireyin hayatını kolaylaştıran uzlaşmayı sağladı.

Komşular onay vermedi

Olay, kentsel dönüşüm sonrası yeniden inşa edilen bir apartmanda yaşandı. Zemin katta yaşayan hem zihinsel hem de bedensel engelli vatandaş, sokağın trafik yoğunluğunu ve fiziksel zorlukları belirterek binaya katlanabilir bir rampa yapılmasını talep etti.

Ancak apartman sakinleri kabul etmeyince konu belediyeye taşındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili yönetmelikler çerçevesinde bir "Proje Tadili Komisyonu" kurarak tarafları bir araya topladı.

Uzman heyet toplanarak talebi dinledi

Belediye başkan yardımcıları, mimarlar, mühendisler ve meslek odası temsilcilerinden oluşan kapsamlı katılımlı heyet, engelli vatandaş ve ailesini dinledi.

Yapılan incelemelerin ardından, yalnızca bugünkü ihtiyaçları değil, ileride oluşabilecek sağlık sorunlarını da kapsayan bir proje hazırlandı.

Onaylanan yeni plana göre; binanın dış görünüşünü değiştirmeyen, komşuların ortak kullanım alanlarına taşmayan ve yalnızca engelli vatandaşın kendi mülkiyet sınırları içinde kalan özel bir merdiven ve korkuluk sistemi hayata geçirilecek.

"Huzurlu bir kent hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Verilen kararın teknik bir onaydan çok daha fazlası olduğunu dile getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal,

"Karşıyaka’da yaşamın her alanını tüm vatandaşlarımız için eşit, güvenli ve erişilebilir kılmak temel önceliğimizdir.

Engelliler Haftası vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki; bizler kentimizdeki tüm engellerin sevgi, saygı ve karşılıklı hoşgörü ile aşılabileceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak teknik çözümü ortak akıl ve uzlaşı kültürüyle hayata geçirdik.

Bu karar, teknik bir onayın ötesinde, dayanışma içerisinde bir arada yaşama azmimizin ve her bireyin yaşam hakkına duyduğumuz saygının bir göstergesidir.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin, herkes için tam erişilebilir ve huzurlu bir kent hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."