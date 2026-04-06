Son Mühür - İran, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in askeri operasyon merkezine giderken görüntülendiği bir videoyu ilk kez paylaştı. Söz konusu görüntüler, uzun süredir kamuoyunda görünmemesiyle ilgili tartışmaların ardından gelmesi ve içerdiği detaylar nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İlk defa gösterdiler

İran basınında yayımlanan görüntülerde, Mücteba Hamaney’in askeri yetkililerle birlikte operasyon merkezine ilerlediği görülüyor. Videoda en dikkat çeken detay ise odadaki büyük ekran oldu. Ekranda, İsrail’deki Dimona Nükleer Reaktörü’ne ait olduğu belirtilen görsel ve koordinat bilgileri yer aldı. Bu unsur, İran’ın İsrail’in nükleer altyapısını doğrudan hedef alabileceğine yönelik bir mesaj olarak değerlendirildi.

Misilleme sinyali mi?

Uzmanlar, söz konusu videonun yalnızca bir görüntü paylaşımı olmadığını, aynı zamanda psikolojik ve stratejik bir mesaj içerdiğini değerlendiriyor. İsrail’in geçmişte İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bilinirken, Tahran yönetiminin Dimona’yı işaret etmesi “misilleme sinyali” olarak yorumlandı.

'Görev başında' mesajı

Mücteba Hamaney, Mart 2026’da İran’ın yeni dini lideri olarak göreve başlamıştı. Ancak savaş sürecinde kamuoyu önünde nadiren görülmesi ve sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar dikkat çekmişti. İran yönetiminin yayımladığı bu videonun, Hamaney’in aktif şekilde görevde olduğu mesajını vermeyi amaçladığı değerlendiriliyor.