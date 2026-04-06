Son Mühür - Hatalı basım paralar, koleksiyonerlerin ilgisini giderek artırıyor. Darphane üretimi sırasında nadiren meydana gelen bu hatalar, düşük nominal değerli paraların bile binlerce liraya alıcı bulmasına yol açabiliyor.

Son olarak “error hata” olarak adlandırılan hatalı basım 1 TL, yaklaşık iki ay önce piyasaya çıktı. Normalde 1 TL değerinde olan bu madeni para, 2000 TL gibi yüksek bir fiyatla alıcı buldu.

Koleksiyonerler peşine düştü

Para koleksiyonculuğunda hatalı basımlar, en nadir ve en değerli parçalar arasında gösteriliyor. Koleksiyoncular bu paraları yalnızca yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel birer belge olarak da değerlendiriyor. Özellikle yazım hatası, eksik baskı, çift darp ya da yanlış desen gibi üretim kusurları, paranın değerini katlayabiliyor. Uzmanlara göre piyasada sınırlı sayıda bulunan bu tür paralar, zamanla değer kazanmaya devam ediyor.

Günlük paralar arasında gizli değer

Bu nedenle birçok kişi, eline geçen eski ya da farklı görünümlü madeni paraları dikkatle incelemeye başladı. Uzmanlar, vatandaşların ceplerindeki paraları kontrol etmeleri gerektiğini vurgularken, fark edilmeden kullanılan sıradan bir madeni paranın koleksiyoncular için büyük bir değere sahip olabileceğine dikkat çekiyor.