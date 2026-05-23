Kamu kurumlarında görev almak isteyen memur adaylarının heyecanla beklediği KPSS maratonu için takvim belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılında düzenlenecek lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının başvuru ile sınav tarihlerini tek tek duyurdu.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SINAV HANGİ GÜN?

Üniversite mezunu adayların ter dökeceği Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılıyor. Bu oturuma katılacak adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşiyor. Adaylar, memurluk yolundaki ilk büyük sınavın sonuçlarını 7 Ekim 2026 tarihinde öğrenecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı ön lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü düzenleniyor. Adaylar bu sınav için başvurularını 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında sisteme girecek. Ön lisans mezunu memur adayları, sınav sonuçlarına 30 Ekim 2026 tarihinde erişebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ NELER?

Lise mezunlarına memurluk kapısını aralayan KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü organize ediliyor. Sınava girmek isteyenler başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından yapacak. Lise düzeyindeki bu sınavın sonuçları ise 19 Kasım 2026'da duyurulacak.

2026 KPSS DHBT BAŞVURULARI VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Din hizmetleri alanında görev almak isteyenlerin gireceği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 1 Kasım 2026 tarihinde yapılıyor. Başvuru işlemleri 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınıyor ve DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılıyor.