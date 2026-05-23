Türkiye siyaseti çalkalanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında başlayan siyasi deprem giderek derinleşirken, yapılan açıklamalar ve paylaşımlar ise gerilimi bir başka boyuta taşıyor. CHP'de Genel Başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel'in açıklamaları ise dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"Şaha da fazla güvenme, gün gelir mat olur!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan ve sözleriyle dikkat çeken Özgür Özel, "Gün gelir.

Çivisi çıkar dünyanın.

Konuşamayanlar hatip,

Şifa veremeyenler tabip,

Yazamayanlar kâtip olur.



Ama yine öyle bir gün gelir ki…

İşler ters döner.

Aldatan, bir gün sadakat için,

Çalan, bir gün adalet için,

Döven, bir gün şefkat için yalvarır.

‘Piyon’ deyip geçme, gün gelir şâh olur.

Şâha da fazla güvenme,

Gün gelir mat olur." ifadelerini kullandı.