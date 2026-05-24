24 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, İstanbul Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yapısında önemli değişiklikler gündeme geldi. Yeni düzenleme çerçevesinde merkeze “Danışma Kurulu” eklenirken, çalışma birimleri ve proje gruplarının oluşturulmasına ilişkin hükümler de yönetmeliğe dahil edilmiş oldu.

“Danışma Kurulu” eklendi!

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik çerçevesinde, mevcut yönetmeliğin ilgili maddelerine “Danışma Kurulu” ifadesi eklenmiş oldu.

Yeni düzenleme çerçevesinde oluşturulacak Danışma Kurulu’nun; merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler ile üniversite dışından uzman isimlerden oluşacağı ifade edildi.

Mezun öğrenci şartı!

Yönetmelikte yer alan düzenleme çerçevesinde Danışma Kurulu toplam dokuz üyeden oluşmuş olacak. Kurulda en az bir mezun öğrencinin bulunması şartı da dikkat çekti.

Proje grupları ve çalışma birimleri!

Yönetmelikle birlikte merkez bünyesinde yeni çalışma birimleri ve proje grupları kurulmasına da karar verildi.

Buna göre araştırma faaliyetleri, ders materyali geliştirme çalışmaları, ölçme-değerlendirme süreçleri ile mesleki gelişim ve kalite çalışmaları kapsamında yeni ekipler oluşturulabilecek.