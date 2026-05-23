Yılın en uzun tatil dönemlerinden birine sahne olan Kurban Bayramı öncesinde, sürücülerin yolculuk hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Trafiğe çıkacak olan milyonlarca vatandaş, otoyol ve köprülerde geçerli olacak muafiyetlerin detaylarını öğrenmek amacıyla resmi takvimi teyit etmeye çalışıyor. Dijital dünyada "Köprü ve otoyol geçişleri ne zamana kadar ücretsiz?" başlığı altında yoğun bir trafik yaşanırken, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sürücülerin merakını giderdi. Hangi yolların ücretsiz olduğu ve hangi tarihlerin bu kapsama dahil edildiği netleşirken, seyahat rotasını çizecek sürücüler için kritik uyarılar da peş peşe geldi.

2026 KURBAN BAYRAMI OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Bayram seyahati yapacak sürücülerin merakla beklediği ücretsiz geçiş takvimi resmiyet kazandı. Resmi Gazete'de ilan edilen karara göre, köprü ve otoyollardaki ücretsiz kullanım süresi Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlıyor. Sürücüler, bayram boyunca devam edecek olan bu uygulamadan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e (gece yarısı) kadar yararlanıyor. Bu tarihler arasında kamuya ait yolları kullanan sürücülerden herhangi bir geçiş ücreti alınmıyor.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Ücretsiz geçiş imkanı, devletin işletmesinde olan belirli hatları kapsıyor. Karar doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki tüm otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler tamamen bedava oluyor. Aynı şekilde Ankara, İzmir ve diğer illerde bulunan devlete ait otoyol ağlarında da bayram dönemi boyunca sürücülerden ücret tahsil edilmiyor.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ?

Bayram yolculuğuna çıkacak sürücülerin seyahat rotalarını çizerken dikkat etmesi gereken çok önemli bir ayrıntı bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan muafiyet kararı, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen ve özel şirketler tarafından işletilen projeleri kapsamıyor. Bu doğrultuda; Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeler Kurban Bayramı tatili süresince de ücretli olmaya devam ediyor. Bu hatları kullanacak sürücülerin hesaplarında yeterli bakiye bulundurması gerekiyor.