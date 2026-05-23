Bayram tatili için geri sayım sürerken, finansal işlemlerini son güne bırakanlar veya acil nakit transferi yapacaklar bankaların tatil mesaisini adım adım takip ediyor. Kurban Bayramı resmi tatilinin 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olması nedeniyle haftanın ilk günlerinde bankaların nasıl bir mesai uygulayacağı büyük bir önem taşıyor. Özellikle para transferi yapacak vatandaşlar "EFT ve FAST ne zaman hesaba geçer?" ya da "26 Mayıs arefe günü bankalar açık mı?" gibi sorularla şubelerin çalışma takvimini teyit etmeye çalışıyor.

25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatilinden önce banka işlemlerini yapmak isteyenler için son tarih 25 Mayıs. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi gibi tüm kamu ve özel bankaların şubeleri bu tarihte açık olacak.

Gün boyunca şubelerde EFT, FAST, bireysel ve ticari tüm işlemler kesintisiz sürecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Arefe gününün yarım gün resmi tatil sayılması nedeniyle bankaların mesai saatleri de değişiyor. Banka şubeleri sabah 09.00'da mesaiye başlayıp en geç 12.30 ya da 13.00'te kapanacak. Öğleden sonra ise tüm şubeler resmi tatil dolayısıyla kepenk indirecek.

BAYRAMDA EFT VE FAST İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Arefe günü saat 13.00'ten sonra yapılan EFT işlemleri hemen karşı tarafa ulaşmıyor. Bu transferler, resmi tatilin bitişiyle birlikte ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü alıcı hesaplara geçecek. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anlık para transferi altyapısı olan FAST sistemi, limitler dahilinde bayram boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmaya devam edecek.

KURBAN BAYRAMI BOYUNCA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince hiçbir banka şubesi hizmet vermeyecek. 27 Mayıs Çarşamba (1. gün), 28 Mayıs Perşembe (2. gün), 29 Mayıs Cuma (3. gün) ve 30 Mayıs Cumartesi (4. gün) şubeler kapalı kalacak. Bankalar 1 Haziran'dan itibaren normal çalışma düzenine dönecek.