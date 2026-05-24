CHP'de mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, siyasi gündemde hareketlilik de yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalar gündemi belirliyor. Bu kapsamda bir açıklama da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'dan geldi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Karalar, "Kemal Bey bana göre yanlış davrandı. Varsa meseleler, ki bence de bazı sorunlar var, bunları konuşup çözmek gerekirdi. Böyle olmadı." dedi.

"Yeni genel başkanı seçmek lazım!"

Kurultay çağrısı yapan Karalar, "Bu iş bağırıp çağırarak, karşı tarafı suçlayarak çözülmez. Meydanlarda Kemal Bey yuhalansa partiye faydası ne, küfür edilse faydası ne! Sakin olmak, akılcı olmak lazım. Hızla Kurultay’ı toplayıp yeni genel başkanı seçmek ve yola devam etmek lazım. Böyle yapabilirsek, bu işten en az zararla hatta belki fayda ile çıkarız. Yapamazsak parti dağılırız. Halkın oluşan güvenini kaybederiz." dedi.

"Felaket olur!"

Kurultayı yılbaşından önce yapmaları gerektiğini söyleyen Karalar, "Yılbaşını geçerse, felaket olur. Çıksın partililer kimi istiyorsa seçsin. Tartışma bitsin." ifadelerini kullandı.