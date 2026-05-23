Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında başlayan siyasi deprem giderek derinleşiyor. Parti içindeki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ederken, dikkat çeken gelişmeler de beraberinde geliyor. Geçtiğimiz dakikalarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olduğuna dair resmi yazının gönderildiği ifade edilmişti.

Bu gelişmenin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'de (TBMM) dikkat çeken bir gelişmeye imza attı.

Özgür Özel'in unvanında güncelleme!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Özgür Özel’in özgeçmişinde bulunan “CHP Genel Başkanı” sıfatını kaldırırken. Özgür Özel için “CHP Manisa Milletvekili” ibaresini eklemişti. Bu güncellemenin ardından TBMM'den bir güncelleme daha geldi. TBMM tarafından yapılan son güncellemeye göre, Özgür Özel'in özgeçmişine Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı unvanı eklendi.