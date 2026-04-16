Son Mühür / Erkan Doğan - Okullarda artan şiddete yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor! Eğitim-Sen İzmir Şubeleri üyesi öğretmenler, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak, şiddeti protesto etti Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istifaya davet etti. Öğretmenler, genel grev çağrısında da bulundu.

Bakan Tekin’in çocuğu güvenli ve temiz okullarda okurken…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in katıldığı eylemde öğretmenler yarım saatlik oturma eylemi gerçekleşti. Eğitim Sen İzmir Şubeleri KESK Şubeler Platformu Dönem Süzcüsü Hamdi Çalık okullarda peş peşe yaşanan silahlı saldırılar, öğrenci ve öğretmenlerin hayatlarını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle üzgün, endişeli ve öfkeli olduklarını belirterek, “Öğretmenler, öğrenciler, veliler olarak giderek toplumumuzu esir alan bu şiddet dalgasının önlenmesine yönelik somut adımlar atıldığını görmüyoruz ve bu nedenle üzüntümüz, endişemiz, öfkemiz daha da artıyor. Ne yazık ki ekonomik yıkım, toplumsal eşitsizlik, güvenli bir gelecek umudunun yitirilmesi, adaletin siyasallaşması, çete /mafya ilişkilerinin kurumsallaşması, yağma ve talan düzeni, hak ve özgürlükleri yok eden baskı politikaları, liyakatsız, yandaş kadrolarla kamunun çürütülmesi sonucunda bu noktalara gelinmiştir. Yaşananlar toplumsal çürümenin ürettiği sonuçlardır. Ve biz biliyoruz ki sebepler ortadan kalkmadan ne yazık ki sonuç da değişmeyecektir. Milli Eğitim Bakanı’nın çocuğu güvenli, temiz özel okullarda okurken, yüzbinlerce çocuk bir öğün yemeğe muhtaç, temiz içme suyu bulamadan, temizlik ve güvenlik görevlisi bulunmayan derme çatma okullarda kaderine terk edildiği sürece sonuç değişmeyecektir” dedi.

"Daha kaç öğretmenimizin öğrencimizin yaşamını yitirmesi gerekiyor"

Çalık sözlerini şöyle sürdürdü, “Huzur hakkı adı altında yan ödemelerle 1.200.000 lira aylık alarak yetim hakkı yiyen, yoksulun hakkını yiyen , 28.000 lira aylık alan asgari ücretlinin hakkını yiyen, emeklinin hakkını yiyen yandaş ve candaş kamu yöneticileri olduğu sürece sonuç değişmeyecektir. Çeteler, internet ortamında organize olurken, siyasetcilerle çıkar ilişkilerini ifşa ederlerken gözlerini kapatıp, gerçeği açığa çıkarma peşindeki gazetecileri tutuklayarak, hak arama mücadelesi veren sendikacıları tutuklayarak, muhalif bir mesaj paylaştığı gerekçesiyle sabahın körunde ev baskınlarıyla muhalif avına çıkarak bu sonuç değişmeyecektir! Milyonlarca genç, ülkesinden umut arayışı tükenmiş bir şekilde sınır kapılarını nasıl aşacağını hayal ettiği sürece, geleceğini bir başka ülkede yaşama hayaline havale ettiği sürece sonuç değişmeyecektir. Köylüler, ülkenin dört bir yanında topraklarını, ağacını, suyunu devletin kolluk güçlerinin koruması altında bulunan şirketlere karşı korumak zorunda kaldığı sürece sonuç değişmeyecektir. Çocuklar aç, susuz hijyen koşulları olmayan, yeterli öğretmeni dahi bulunmayan okullarda kaderine terk edilmişken, meclis kürsüsünde tarikat savunuculuğu yapan, eğitim ortamlarını kamplaştıran kutuplaştıran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bakan koltuğunda oturduğu sürece sonuç hiç değişmeyecektir. Dün Bornova’da palalı saldırganlar gündüz ortasında ellerinde kesici aletlerle, demir çubuklarla öğrencileri yaralıyor; sorumlusu yok! Okullarımızda, Milli Eğitim Bakanlığının protokol yaptığı ve adları bazı suç soruşturmalarına konu olmuş dernekler faaliyetler yürütüyor; sorumlusu yok! Ve okullarımızda yaşanan saldırılarda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ölüyor, yaralanıyor; sorumlusu yok! Buradan tekrar soruyoruz! Bütün bu olaylar olurken, tarikat savunuculuğu yapmaktan başka bir marifeti olmayan, öğretmenleri ücretli, kadrolu, düz öğretmen, başöğretmen, diye ayrıştıran, eğitim ortamklarını kamplaştıran, kutuplaştıran Bakan Yusuf Tekin’in bakanlıktan af edilmesi için daha ne olması gerekiyor? Daha kaç saldırı yaşamamız gerekiyor? Daha kaç öğretmenimizin ve öğrencimizin hayatını kaybetmesi gerekiyor? Bakan Yusuf Tekin istifa ederek sorumluluğunun gereğini yerine getirmelidir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstifa ederek sorumluluğunu üstlenmediği takdirde onların yerine İspanya Eğitim Bakanını istifaya davet etmekten başka çara kalmayacaktır”