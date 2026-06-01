Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile beraber Bergama’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Kozak Yaylası’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Karaveliler Mahallesi’nde gerçekleştirilen 32. Kozak Karaveliler Geleneksel Ağaçlandırma Şenliği ve hayır yemeği programına dahil olan Tugay, bölge halkı ve yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Etkinlik boyunca Tugay’a Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, eşi Evrim Çelik, Karaveliler Mahalle Muhtarı Ferudun Gürkaya ve CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz eşlik etti.

Şenlik alanında kurulan sofraları ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Tugay, bölgenin ihtiyaçlarını bizzat gözlemleme fırsatı buldu.

Vatandaşların taleplerine kulak verdi

Şenlik alanında Bergamalı kadınların ve efelerin sergilediği zeybek gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösterinin sonrasında Tugay’a Türk Bayrağı takdim edildi.

Vatandaşlarla iç içe bir gün geçiren ve ikram edilen çayı yudumlayarak taleplere kulak veren Tugay, şenlikteki neşeli atmosferin bir parçası oldu.

Mumları birlikte üflediler

Ziyaretin en renkli anları ise çocuklar için yaşandı. 10 yaşına giren Zekeriya Alp Bozkaya ile karşılaşan Tugay, minik çocuğa bir doğum günü sürprizi yaparak pastasının mumlarını beraber üfledi.

Ayrıca şenlik alanında uçurtma uçuran çocukların oyunlarına da dahil olan Tugay, miniklerle yakından ilgilendi.

Ulaşım İçin Haziran Vurgusu

Bölge halkıyla gerçekleştirdiği diyaloğu güçlendirmek istediğini dile getiren Cemil Tugay, Kozak Yaylası’na olan ziyaretlerini artıracağının mesajını verdi.

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Tugay, "Tanju Başkanımıza söz verdim, geleceğim. Birkaç gün kalacağım ve bütün Kozak’ı gezeceğim" ifadelerini kullandı.

Özellikle asfalt ve yol çalışmalarıyla ilgili beklentilere değinen Başkan Tugay, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte çalışmaları hızandıracaklarını belirtti.