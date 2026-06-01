Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını koruma hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Konak’taki yoğun ilginin ardından, ücretsiz ve tamamen anonim hizmet veren Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi’nin ikincisi Küçük Çiğli’de kapılarını açtı. Artık kuzey aksındaki vatandaşlar da kimliklerini paylaşmadan güvenle test yaptırabilecek. Şehrin sağlık ağı ilmek ilmek örülüyor.

Parmak ucundan 20 dakikada yanıt

Merkezde sunulan hizmet, hız ve gizlilik üzerine kurulu. HIV, Hepatit B, Hepatit C ve sifiliz (frengi) gibi hayati önem taşıyan testler için sadece parmak ucundan alınan bir damla kan yetiyor.

Sonuçlar için günlerce beklemeye gerek yok. Yaklaşık 20 dakikalık bir sürenin ardından danışanlar durumlarını öğrenebiliyor. Eğer ilk tanı testi pozitif şüphesi verirse, uzman ekipler kişiyi vakit kaybetmeden tam teşekküllü hastanelere yönlendiriyor. Erken teşhis, hayat kurtarır.

Ne isim soruluyor ne de sosyal güvence

Bu merkezlerin en dikkat çeken yanı, kapıdan giren kimseden kimlik bilgisi istenmemesi. Gizlilik, sürecin en temel taşı. Danışanların herhangi bir sosyal güvenceye sahip olup olmadığına bakılmıyor. İsimsiz, ücretsiz ve ön yargısız bir hizmet modeli olduğu biliniyor.

Belediye, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile el ele vererek süreci profesyonel bir zemine oturtmuş durumda. Uzman sağlık personeli sadece test yapmakla kalmıyor; cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında merak edilen tüm soruları da yanıtlıyor.

Bilgi almak bir telefon kadar yakın

İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi (İZSEM) bünyesinde yürütülen bu operasyon, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Randevu sistemiyle çalışan merkezlerden destek almak isteyenler için iletişim kanalları da açık. Detaylı bilgi edinmek ya da randevu oluşturmak isteyen herkes 0232 294 22 47 numaralı telefonu arayabilir.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bu adımla İzmir’in koruyucu sağlık hizmetlerinde Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Sessiz, sakin ve derinden giden bu çalışma, kentin görünmez kahramanları tarafından yürütülüyor.