Galaxy M36 kullanıcıları, üst seviye cihazlara özel tutulan birçok özelliği bu paketle birlikte telefonlarına taşıyor. Güncellemenin en somut katkısı ise kamera tarafında kendini gösteriyor.

Galaxy M36 güncellemesi hangi ülkelerde başladı?

Kararlı One UI 8.5 yapısı ilk olarak Samsung'un ana vatanı Güney Kore'deki cihazlara OTA yoluyla inmeye başladı. Güvenlik yamalarını da içeren bu hacimli paket, sistem kararlılığını artırırken arayüzü daha akıcı bir hale getiriyor. Türkiye'deki Galaxy M36 sahiplerinin de uzun süre beklemesine gerek kalmayacak; yerel sunucu testlerinin tamamlanmasının ardından dağıtımın bu ay içinde ülkemizde de aktif olması bekleniyor.

Galaxy M36'ya gelen Kamera Asistanı neler sunuyor?

One UI 8.5 ile gelen en heyecan verici yenilik, daha önce yalnızca Galaxy S ve Z serilerine ayrılan Kamera Asistanı modülü. Galaxy M36, Good Lock üzerinden kurulabilen bu araç sayesinde kamera uygulamasının arka planındaki görsel işleme ayarlarına doğrudan müdahale imkanı kazanıyor.

Kullanıcılar bu modülle lensler arasındaki istemsiz geçişleri kapatabiliyor, ten rengi ve keskinlik gibi yumuşatma seviyelerini elle ayarlayabiliyor. Ayrıca hareketli kareler için deklanşör hızını optimize edebiliyor, zamanlayıcı açıkken çekilecek kare sayısını da kendisi belirleyebiliyor. Donanım sınırları nedeniyle ağır yapay zeka işlemleri bu modelde yer almasa da temel araçlar fotoğraf deneyimini belirgin biçimde iyileştiriyor.

Galaxy M36'da galeri ve batarya tarafında neler değişiyor?

Yenilikler kamerayla sınırlı kalmıyor. Galeri içindeki istenmeyen nesne silici daha stabil çalışıyor, yapay zeka destekli kırpma ve yapıştırma yetenekleri güçleniyor. Açılır pencere yönetimi, yenilenen hızlı panel animasyonları ve kilit ekranı saat seçenekleri arayüze taze bir görünüm katıyor.

Batarya tarafında ise şarjı yüzde 80'de tutan, alarm saatine yakın yüzde 100'e tamamlayan akıllı uyku zamanı koruması devreye giriyor. Galaxy M36 sahipleri, Ayarlar ve ardından Yazılım Güncellemesi menüsünden bu yenilikleri kısa süre içinde kontrol edebiliyor.