Apple Music'in Android beta sürümüne sızan bu ifadeler, kullanıcıların bazı özelliklere erişiminde kısıtlamalarla karşılaşabileceğini düşündürüyor. Geliştirici Aaron Perris'in paylaştığı detaylar, şirketin farklı abonelik seviyeleri üzerinde çalıştığı yönünde yorumlanıyor. Henüz resmi bir adım atılmasa da bu tür izlerin beta tarafında görülmesi beklentileri yükseltiyor.

Apple Music beta sürümünde neler bulundu?

Uygulamanın içinde "Premium erişim gerekiyor" ve "Daha fazla parça atlanamıyor" gibi uyarı metinleri yer alıyor. Bu tür sınırlamalar genellikle ücretsiz ya da daha uygun fiyatlı planların habercisi olarak kabul ediliyor. Çünkü parça atlama limiti, Spotify başta olmak üzere rakip servislerin ücretsiz sürümlerinde yıllardır uygulanan bir yöntem. Kullanıcılar bu planlarda sınırsız geçiş yapamıyor, belirli bir sayının ardından şarkı atlama hakkı kilitleniyor. Yine de Perris, bu ifadelerin radyo istasyonları gibi bambaşka bir özellikle de ilgili olabileceğini hatırlatıyor. Yani kodların tek başına ücretsiz bir plana işaret ettiğini söylemek için henüz erken.

Apple Music neden bugüne kadar ücretsiz katman sunmadı?

Apple Music, müzik dünyasında ücretsiz seçenek sunmayan ender platformlardan biriydi. Servisin başındaki isim Oliver Schusser, kısa süre önceki bir röportajda ücretsiz katmana sıcak bakmadıklarını açıkça söyledi. Hatta böyle bir seçeneği hiç sunmamaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Bu nedenle beta sürümündeki kodlar, şirketin uzun süredir savunduğu çizgiden sapabileceğine dair ilk somut sinyal olarak değerlendiriliyor.

Apple Music aboneliği şu an ne kadar?

Servis şu anda aylık 10,99 dolar ücretle ve bir aylık ücretsiz deneme süresiyle sunuluyor. Olası yeni planın fiyatı ve hangi özellikleri kapsayacağı ise henüz belirsiz. Apple cephesinden resmi bir açıklama gelmedi; dolayısıyla ücretsiz ya da daha ucuz bir katmanın gerçekten yolda olup olmadığı ilerleyen haftalarda netleşecek. Böyle bir hamlenin, müzik akış pazarındaki rekabeti baştan şekillendirebileceği konuşuluyor.