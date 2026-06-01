Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen ve 6 ili kapsayan büyük bir şafak operasyonu, siyaset gündemine bomba gibi düştü. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Belediyesi eski başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da yer aldığı öğrenilen toplam 62 kişinin bazılarının firari ve cezaevinde olduğu öğrenildi. O kişiler dışında 50 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Yeşilyurt’ta bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getiriliyor.

Emniyet önünde gergin bekleyiş başladı

Gözaltı haberlerinin hızla yayılmasının ardından, operasyona adı karışan siyasilerin yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş Yeşilyurt’taki emniyet müdürlüğü binası önünde toplanmaya başladı. Kalabalığın endişeli bekleyişi sürerken, emniyet çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı.



"Avukatlara bile isim vermiyorlar"



Emniyet müdürlüğü önüne gelerek süreci yakından takip eden Buca Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Uğur Aydın, sürece dair ilk açıklamayı yaptı. Bilgi akışının son derece kısıtlı olduğunu vurgulayan Aydın,“Avukatlarımız şu an içeride ancak emniyete getirilen kişilerin isimleri henüz tam olarak netleşmedi. Resmi bir bilgi olmadan şimdiden somut bir açıklama yapmak doğru olmaz. Emniyet yetkilileri bilgi verme konusunda oldukça ketum davranıyorlar; şu aşamada avukatlara bile isim listesi verilmiyor.” dedi.

Milletvekili Deniz Yücel Emniyete geldi

Gözaltı haberlerinin ardından siyasi kanatta hareketlilik artarken, Buca ilçesiyle yakından ilgilendiği bilinen CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Yeşilyurt’taki emniyet müdürlüğü binasına geldi.

Dosyaya gizlilik kararı: Başkan Duman’a avukat kısıtlaması

Öte yandan, yürütülen soruşturmaya ilişkin önemli bir hukuki gelişme yaşandı ve operasyon dosyası hakkında "gizlilik kararı" verildiği öğrenildi. Edinilen ilk bilgilere göre, alınan bu kısıtlama kararı doğrultusunda gözaltında tutulan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın şu an için avukatıyla görüşmesine izin verilmediği bildirildi.