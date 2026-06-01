Nvidia N1 ailesi, sızan belgelere göre farklı performans ve fiyat beklentilerine yanıt veren iki ayrı koldan oluşuyor. Şirketin dizüstü pazarına geri dönüşünü temsil eden bu çipler, N1 ve N1X adlarıyla anılıyor.

Nvidia N1 modeli hangi özelliklere sahip?

Standart N1, iki ayrı konfigürasyonla geliyor. 12 çekirdekli sürüm 2.560 CUDA çekirdeği taşırken, 10 çekirdekli sürümde bu sayı 2.048'e iniyor. Her iki varyant da 8 hat PCIe 5.0 ve 3 hat PCIe 4.0 desteği sunuyor. Bellek tarafında 64GB'a kadar LPDDR5X bulunuyor; güç tüketimi ise 18W ile 45W arasında değişiyor.

Nvidia N1X serisi ne kadar güçlü?

Daha yüksek performans hedefleyen N1X, 20 ve 18 çekirdekli iki seçenekle sahneye çıkıyor. 20 çekirdekli model 6.144 CUDA çekirdeğiyle iddialı bir grafik gücü vadediyor. 18 çekirdekli sürümde ise 5.120 CUDA çekirdeği yer alıyor. Bu çiplerin güç zarfı 45W ile 80W aralığında konumlanıyor.

Bellek ve bağlantı tarafında da N1X çıtayı yükseltiyor. Platform 16GB'tan 128GB'a kadar LPDDR5X belleği destekliyor, 16 kanallı yapının 8.533 MT/s hızında çalışabileceği aktarılıyor. Ayrıca 12 hat PCIe 5.0 ve 5 hat PCIe 4.0 sayesinde üç adede kadar M.2 SSD bağlanabiliyor.

Nvidia N1 ve N1X ne zaman, hangi fiyata gelecek?

Bu hamleyle Nvidia, dizüstü işlemci pazarında AMD, Intel ve Apple ile doğrudan kapışacak. Şirketin yıllar sonra yeniden kişisel bilgisayar tarafına bu kadar iddialı bir adım atması, sektörde dengeleri değiştirebilir. Sızıntılar, N1X serisinin 2.000 dolar ve üzeri, N1 serisinin ise 1.500 doların altındaki fiyat aralığını hedeflediğini gösteriyor.

Yeni işlemcilerin el konsollarından OEM bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazede kullanılması öngörülüyor. Özellikle güçlü grafik tarafının taşınabilir cihazlarda oyun performansını yukarı taşıması bekleniyor. Yine de tüm bu bilgilerin resmileşmesi için Computex'teki tanıtımı beklemek gerekiyor; o zamana kadar rakamların bir kısmı değişebilir.