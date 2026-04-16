TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti, hükümlü ve tutuklulardan gelen yüzlerce başvuru üzerine İzmir'deki ceza infaz kurumlarında saha denetimine çıktı. Yerinde yapılan tespitlerin ardından hazırlanan raporlar Adalet Bakanlığı ile paylaşılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda kapsamlı bir inceleme yürüttü.

Heyete başkanlık eden Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, mesai öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışma programını anlattı.

Alkayış açıklaması sırasında, Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırılardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri andı.

34 Yıllık Denetim Tecrübesi

Türkiye genelindeki cezaevlerinde periyodik ziyaretler gerçekleştiren komisyon, elde edilen bulguları kayıt altına alarak ilgili kurumların dikkatine sunuyor. Yürütülen faaliyetlerin temel amacını ve sahadaki gözlemlerini aktaran Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümlü ve tutukluların haklarının ilerlemesine katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Komisyonumuz 1990 yılından bugüne kadar yaptığı inceleme ziyaretleriyle, tuttuğu raporlarla, gündeme getirdiği konularla ülkemizin insan hak ve hürriyetleri noktasında gerçekten çok ciddi katkı vermiş bir komisyon.

İnsan hakları konusu malum durağan bir alan değil, dinamik bir alan. Sürekli kendini yenileyen bir alan. Dün bir sorun sıkıntı olarak görünen bir konu, bugün gündemden düşebiliyor.

Yahut da dışarıdaki hükümlü ve tutuklu olmayan vatandaşlarımız için çok kolay, basit gibi görünen bir durum içeride hükümlü ve tutuklu insanlar arasında çok kıymetli bir konu olabiliyor.

Sağlığa erişim, beslenmeleri, nakilleri, kapalı ve açık görüşmelerinin tam ve istenildiği şekilde yapılıp yapılmadığı, cezaevi personelinin muamelesi gibi konular bizim temelde takip ettiğimiz konular."

Heyetin Yeni Durağı Aliağa ve Menemen

İzmir sınırları içindeki infaz kurumlarından çeşitli konularda 468 adet müracaat ulaştığına dikkat çeken Alkayış, yerinde yapılacak tespitlerin ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile istişare yürüteceklerini belirtti.

Heyetin kentteki temasları Buca ile sınırlı kalmayacak. Milletvekilleri, denetim programının devamında Aliağa Ceza İnfaz Kurumu ile Menemen R ve T Tipi Kapalı İnfaz kurumlarında da gözlemlerde bulunacağı belirtildi.