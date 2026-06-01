Son Mühür - ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi ve olası anlaşma ihtimalinin güç kazanması, enerji piyasalarında rahatlama etkisi oluşturdu. İran’ın onay verdiği tankerlerin yeniden Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapmaya başlamasıyla küresel petrol arzına yönelik kaygılar azalırken, petrol fiyatları da 100 dolar seviyesinin altına indi.

Petrol fiyatlarında görülen düşüş, akaryakıtta indirim beklentisini beraberinde getirdi. Buna göre bugün benzinin litre fiyatında 1 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 1 lira 81 kuruşluk indirimin uygulanması bekleniyor. Beklenen indirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul’da 62,94 liraya, Ankara’da 63,91 liraya ve İzmir’de ise 64,19 liraya düşeceği tahmin ediliyor.

İzmir akaryakıt güncel fiyatlar 1 Haziran 2026

Benzin litre fiyatı: 65.57 TL

Motorin litre fiyatı: 68.43 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Diğer şehirlerdeki fiyatlar

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.32 TL

Motorin litre fiyatı: 67.05 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.18 TL

Motorin litre fiyatı: 66.91 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.29 TL

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL