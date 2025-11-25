Dün, ülkenin dört bir yanında Öğretmenler Günü kutlandı. Çiçeklerin, mesajların ve törenlerin ardında ise aslında çok daha derin bir anlam vardı: Bir ülkenin kaderini değiştirenlerin sessiz kahramanlarına duyulan saygı… Çünkü geleceğin mimarları olan öğretmenler, sadece bir gün hatırlanmayı değil, her gün hissedilen bir minneti hak ediyor.

Öğretmen dediğimiz kişi yalnızca ders anlatan biri değildir; yıllar sonra bile aklımıza gelen bir cümlenin, özgüvenimizi şekillendiren bir bakışın, yolumuzu değiştiren bir notun sahibidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözü tam da bu yüzden hâlâ aynı güçle yankılanıyor. Atatürk’ün eğitim reformlarına gösterdiği büyük önem, öğretmenleri toplumun en değerli rehberleri olarak konumlandırmasının açık bir göstergesiydi.

Edebiyat dünyasında da öğretmenlik izleri taşıyan birçok kıymetli isim vardır. Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Külebi, Sait Faik Abasıyanık, Fakir Baykurt ve daha niceleri… Onlar sınıfların tebeşir kokusuyla edebiyatın mürekkebini aynı ruhla yoğurarak hem öğrencilerine hem de okurlarına yol açtılar.

Benim içinse öğretmenlik kavramı en çok kendi ailemde can buldu:

Sınıf öğretmeni olan büyükbabamda.

Köy okullarında, imkânsızlıkların içinde bile büyük bir inançla çalışan, öğrencisinin gözündeki parıltıyı bir gelecek işareti olarak gören bir adamdı. Evde bile kırmızı kalemini yanından ayırmayan, “Bir öğretmenin kalemi susmaz.” diyen bir öğretmen… Onun hatıraları sayesinde, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, bir karakter ve adanmışlık işi olduğunu erken yaşta öğrendim.

Dün kutlanan Öğretmenler Günü, binlerce öğretmenin görünmeyen emeğini yeniden hatırlattı. Kimi kendi cebinden aldığı materyallerle sınıfını güzelleştiriyor, kimi bir öğrencinin yeteneğini keşfetmek için saatler harcıyor, kimi de tek bir cümleyle bir çocuğun dünyasını değiştirebiliyor. Bu yüzden onların değeri bir güne sığdırılamaz.

Öğretmenler, bir ülkenin en sessiz ama en güçlü mimarlarıdır. Her yeni neslin mayasını yoğurur, düşünmeyi öğretir, hayal kurmayı hatırlatır.

Onlar olmasa hiçbirimizin yolu aydınlanmazdı.

Dün kutlanan Öğretmenler Günü vesilesiyle; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kalemiyle, sabrıyla, sevgisiyle hayatımıza dokunan tüm öğretmenlere saygıyla…

Ve öğretmenliğin ne demek olduğunu kendi yaşamıyla öğreten büyükbabamın hatırasına minnetle…

İyi ki varsınız.