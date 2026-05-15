İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan 80. Yıl Efe İlkokulu tarafından gerçekleştirilen “Yeşilfest Sağlıklı Yaşam Festivali”, sağlıklı yaşam ve çevre bilinci temaları kapsamında yoğun ilgiyle karşılaştı. Öğrenciler, veliler ve mahalle sakinleri festivalde bir araya gelirken; dijital bağımlılıktan sağlıklı beslenmeye, çevre farkındalığından hareketli yaşama kadar birçok konuda dikkat çekici etkinlikler düzenlendi.

Organizasyon, Süleyman Demirel Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

80. Yıl Efe İlkokulu 3/F sınıfı öğrencileri tarafından oluşturulmuş olan “Üretken Üçler Yeşil Kalpler Takımı” öncülüğünde düzenlenen festivalin proje yürütücülüğünü Sınıf Öğretmeni Şakire Yiğit yaptı.

Festival çerçevesinde çocuklara ve ailelere; dijital detoks, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve doğa dostu yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık kazandırılması amaçlandı. Etkinlikler kapsamında ekranlardan uzak, sosyal etkileşimin yüksek olduğu bir yaşam modeli uygulamalı olarak katılımcıların beğenisine sunuldu.

Protokol ve kurum temsilcileri destek verdi!

Festivale; İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Murat İçel, Yeşilay İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Süleyman Demirel Mahallesi Muhtarı Necmiye Aksoy, sağlık çalışanları ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri katılım gösterdi.

Dans ve karate gösterilerine büyük alkış!

Festivalde öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri ve karate performansları izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Sahne etkinlikleri kapsamında çocukların enerjisi ve heyecanı festival alanında yer alırken, veliler ve mahalle sakinleri gösterileri uzun süre alkışladı.

“Dijital Detoks Kutusu”

Festivalin en dikkat çeken uygulamalarından biri ise “Dijital Detoks Kutusu” olarak dikkat çekti. Katılımcılar, etkinlik süresince cep telefonlarını özel olarak hazırlanan kutulara bırakarak ekranlardan uzak kaldı.

Geri dönüşüm etkinlikleriyle çevre bilinci!

Festival çerçevesinde oluşturulan geri dönüşüm standı da yoğun ilgiye maruz kaldı. Atık çoraplardan kuklalar yapılırken, mavi şişe kapaklarından büyük bir kalp figürü yapıldı.

Mahallede sağlıklı yaşam yürüyüşü!

Etkinlik Çerçevesinde öğrenciler mahallede yürüyüş düzenledi ve vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda hazırladıkları bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

