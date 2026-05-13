İzmir'in Ödemiş ilçesinde Mesleki ve teknik eğitimin toplumdaki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte; ilçe protokolü, meslek lisesi müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği temsilcileri ile çok sayıda meslek lisesi öğrencisi bir araya geldi.

Renkli yürüyüş



Atatürk Anıtı önünden başlayan renkli yürüyüş, Saraçoğlu Caddesi ve Çınar Kavşağı güzergâhını takip ederek Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sona erdi. Programın finalinde mehter takımı gösterisi sunulurken katılımcılara yemek ikramı yapıldı. Yürüyüşte, sağlık meslek lisesi öğrencileri stetoskoplarıyla dikkat çekerken, bilişim alanı öğrencileri hazırladıkları robotik projeleri sergiledi. Gastronomi öğrencileri ise aşçı kıyafetleriyle kortejde yer alarak mesleki eğitimin farklı alanlardaki üretim gücünü gözler önüne serdi.



Düzenlenen etkinlikte mesleki ve teknik eğitimin yerel ekonomiye ve kalkınmaya sunduğu katkıya dikkat çekilirken, yürüyüşte taşınan pankartlarda "Meslek Lisesi Memleket Meselesi", "Gelecek Senin Ellerinde, Mesleğin Cebinde", "Üreten Gençlik, Güçlü Türkiye" ve "Sanayi ve Okul Bir Arada, Tam Yol İleriye" mesajları öne çıktı.