Tarihi Birgi sokaklarından dağ geçitlerine uzanan Efeler Yolu Ultra Trail organizasyonda 8 ülkeden toplam 264 sporcu mücadele edecek.

Bu yıl ikincisi düzenlecek Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Tarihler belli oldu



İzmir Valiliği koordinasyonunda 16-17 Mayıs tarihlerinde Birgi’de gerçekleştirilecek Efeler Yolu Ultra Trail’e Türkiye, Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere’den sporcular katılacak. Katılımcılar, Ege’nin doğal ve tarihi güzellikleri arasında uzanan 50K, 30K, 15K ve 5K’lık parkurlarda ter dökecek.



16 Mayıs Cumartesi günü 50K’lık parkur saat 07.00’de, 30K’lık parkur ise saat 09.00’da başlayacak. 17 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 15K’lık yarış saat 09.00’da, 5K’lık parkur ise saat 10.00’da start alacak. Yarışların ödül töreni ise 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de Birgi’de gerçekleştirilecek.