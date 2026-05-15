Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında önemli bir organizasyona imza attı. Yürütülen “Engelsiz Hayat İzmir” projesi kapsamında Ödemiş Fatih Özel Eğitim Uygulama Okulu’na ziyaret gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı ve program toplumsal farkındalık açısından da dikkatleri üzerine çekti.

Öğrencilerin heyecanına ortak oldular!

Ödemiş’te gerçekleştirilen programa; Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, Aris Medya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atahan Keçeci, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program çerçevesinde öğrencilerin hazırladığı etkinlikler katılımcılardan yoğun alkış topladı. Şiir dinletileri, dans gösterileri, zeybek performansları, ritim etkinlikleri ve işaret dili gösterileri gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

“Ay Yıldızı” yürüyüşü!

Etkinliğin en önemli bölümlerinden biri ise öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen “Ay Yıldızı” açılış yürüyüş olarak dikkat çekti. Program çerçevesinde düzenlenen “Hayat Bayram Olsa” etkinliği de duygu dolu anları beraberinde getirdi. Öğrencilerin sahnedeki performansları, salonda bulunan davetliler tarafından uzun süre alkış aldı.

TÜBİTAK projelerine ziyaretçilerden tam not!

Program kapsamında hazırlanan 10 farklı 4006-TÜBİTAK Bilim Şenliği projesi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ve beraberindeki heyet, stantları tek tek ziyaret ederek öğretmenlerden projeler hakkında bilgiler aldılar.

Erişilebilir kamu hizmetleri vurgusu!

Ziyaret çerçevesinde öğretmenler ve velilerle buluşan heyet, okulun ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen “Engelsiz Hayat İzmir” projesinin kapsayıcı yaklaşımına da vurgu yapıldı.

Ayrıca CİMER sistemi ve vatandaş odaklı kamu hizmetleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirilerek, kamu kurumlarıyla vatandaş arasındaki iletişim süreçlerinde erişilebilirliğin önemine de dikkat çekildi.

