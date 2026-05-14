Son Mühür- İzmir yine güne kesinti listesiyle uyandı. İZSU tarafından paylaşılan 14 Mayıs 2026 tarihli günel kesinti lisetei tam 35 mahalleyi etkilenecek. 9 saate uzanacak su kesnitleri İzmirliyi zor duruma sokacağı kesin.
İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe günü İzmir'deki su kesintilerinin tam listesi:
BAYRAKLI (Mansuroğlu)
- Saat: 09:15 - 11:15 (2 Saat)
- Neden: 284/2 Sokak içindeki branşman arızası.
BEYDAĞ (Aktepe)
- Saat: 09:23 - 11:30 (Yaklaşık 2 Saat)
- Neden: Ana boru arızası.
GAZİEMİR (Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşatbey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer, Zafer SB)
- Saat: 07:40 - 09:40 (2 Saat)
- Neden: Enerji verimliliği kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların yenilenmesi.
KARABAĞLAR (Peker, Selvili, Yunus Emre)
- Saat: 09:00 - 10:00 (1 Saat)
- Neden: Bölge sayaç bakımı (817 nolu sayaç).
KARABAĞLAR (Cennetçeşme, Gazi, Umut, Yurdoğlu)
- Saat: 08:13 - 11:13 (3 Saat)
- Neden: 3839 Sokak içindeki müteahhit çalışması.
KİRAZ (Yeni)
- Saat: 09:20 - 14:00 (5 Saat)
- Neden: Yeni şebeke bağlantı çalışması.
TORBALI (Sağlık)
- Saat: 07:46 - 12:46 (5 Saat)
- Neden: Ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi ve basınç düşüklüğü.
URLA (Kalabak, Yelaltı, Yenice)
- Saat: 09:09 - 11:09 (2 Saat)
- Neden: Ana boru arızası (Kocadağ tarafı ve civarı).
ÖDEMİŞ (Karakova, Kayaköy, Seyrekli)
- Saat: 09:00 - 18:00 (9 Saat)
- Neden: Gediz EDAŞ ekiplerinin elektrik bakım ve onarım çalışması.
Kaynak: HABER MERKEZİ